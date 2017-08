Extradición de "El Chapo", ilegal, dicen abogados

(SUN)

La defensa de Joaquín "El Chapo" Guzmán insiste en que la extradición del capo fue ilegal y decidió dar un paso más al ataque.



Sus abogados cuestionan en la última documentación judicial introducida que el proceso de traslado a Estados Unidos hubiera seguido todos los protocolos requeridos, y acusan a México de irregularidades, puesto que, en pocas horas y de forma "milagrosa" cambió el destino del narcotraficante.



Todas las peticiones de extradición cursadas estaban destinadas a mandar a Guzmán Loera a los Distritos Oeste de Texas o Sur de California, dos de las más de media docena de jurisdicciones en Estados Unidos que han presentado cargos contra "El Chapo".



Sin embargo, el ex líder del "Cártel de Sinaloa" terminó en Brooklyn, Nueva York, donde lleva encerrado casi siete meses en el Metropolitan Correctional Center, una de las cárceles de alta seguridad más importantes de Estados Unidos, conocida por su dureza.



Los gobiernos lo justificaron con una "excepción" que ahora los representantes legales desafían y ponen en duda.



Michelle Gelernt, Michael Schneider y Edward Zas, los abogados de oficio, aseguran que el procedimiento que permitió llevar al capo a Nueva York violó el tratado de extradición entre ambos países y, por tanto, deberían desestimarse los cargos de los que es acusado en ese distrito.



No es la primera vez que la defensa de Guzmán Loera pone en duda la legalidad de la extradición de "El Chapo", pero sí es una novedad que los abogados pasen al ataque, presentado pruebas y exigiendo por escrito que se declare ilegal y, por tanto, se anule.



Para Gelernt, Schneider y Zas, lo más sorprendente e incluso "milagroso" es la celeridad con la que, en pocas horas y "con Guzmán a 9 mil metros de altura en el aire" rumbo a EU, se pudo cambiar el destino y, en lugar de mandarlo a El Paso (Texas) o San Diego (California), terminó en Nueva York.



"El acuerdo (de extradición) no debería entrar en efecto porque parece estar basado en condiciones obtenidas sobre afirmaciones falsas y engañosas, así como omisiones", destacan.



Añaden que una de las quejas en el proceso preparatorio antes del juicio es el "mantenimiento del Sr. Guzmán en condiciones crueles e inhumanas de confinamiento solitario".



A "El Chapo" se le aplican unas "medidas especiales" de encarcelamiento por su riesgo a la fuga, unas condiciones que según los abogados, "México no ha aceptado" y que, por tanto, invalidan el acuerdo.