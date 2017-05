Ataque en Puebla no intimida al Ejército: general

PUEBLA, Puebla(SUN)

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) refrendó su apoyo a los familiares de los cuatro militares fallecidos en cumplimiento de su deber el pasado 3 de mayo y enfatizaron que ningún tipo de acciones como esas los intimidarán.



Por su parte, el gobernador de Puebla, Antonio Gali Fayad, sostuvo que nadie estará por encima de la ley y no se escatimarán recursos para recobrar la paz en la zona conocida como “El Triángulo rojo”, donde “lamentablemente la población participa” en el robo de hidrocarburos.



Al rendir un homenaje a los cuatro militares, el general Juan Manuel Rico Gámez, comandante de la sexta región militar en Puebla, enfatizó que el Ejército Mexicano se siente indignado pero no se dejarán intimidar, por el contrario, permanecerán unidos para brindar seguridad a la sociedad.



Acompañado por el gobernador de Puebla, Antonio Gali Fayad, el general Rico Gámez sostuvo que los que dieron muerte a los solados eran delincuentes que utilizaron a niños como escudos, lo que representa una agresión para toda la sociedad.



“Nos unimos al enorme pesar que embarga a los familiares de nuestros compañeros de armas que desafortunadamente fueron víctimas de la delincuencia organizada; los militares procuraban el bienestar de la ciudadanía en Puebla y este cobarde y vil ataque al usar a mujeres y niños como escudos no sólo representa una agresión contra las fuerzas armadas, sino una afrenta a la sociedad mexicana”.



Ante los familiares de los caídos, el general hizo un llamado a la sociedad a no dejarse manipular por los delincuentes y no andar por el camino de la ilegalidad, por lo que pido unir esfuerzos para contribuir a la seguridad de todos.



Puntualizó que los militares que perdieron la vida, pudieron haber respondido ante el ataque con armas de fuego, pero “decidieron el sacrificio propio a costa de respetar la vida de los civiles manipulados de forma irresponsable por los delincuentes”.



En su oportunidad, el gobernador Gali Fayad se comprometió con los deudos a que los hechos del pasado 3 de mayo no quedarán impunes por lo que anunció que se redoblarán los esfuerzos en coordinación con el gobierno federal “porque su sacrificio no será en vano”.



Luego de rendir los honores en cuerpo presente, los altos mandos militares en compañía del gobernador entregaron la bandera que cubrió el féretro de cada uno de los soldados, a cada uno de los familiares; entre aplausos y con las golondrinas terminó la ceremonia.