Urgen a estados eficientar gasto en penales

CIUDAD DE MÉXICO()

Hacer un uso adecuado y transparente de los fondos que se destinan al fortalecimiento del sistema penitenciario, urgió el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, a los estados.



"Si de por sí son escasos los recursos, pues debemos ver que se aprovechen al máximo", expresó durante la inauguración de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario Zona Sureste.



"No hay dinero que sea suficiente si no se gasta de manera adecuada, si no se hace un uso transparente también de los recursos", añadió.



Sales Heredia insistió en que la Comisión Nacional de Se y la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario trabajan en la creación de un comité especializado para el seguimiento de los recursos.



Este comité supervisaría el manejo de los recursos y asesoraría a las entidades para que el presupuesto se destine correctamente en infraestructura, profesionalización, equipamiento y dignificación de salarios.



El comisionado también destacó la importancia de consolidar los registros del Sistema Nacional de Información Penitenciaria, para agilizar la búsqueda de datos y generar información de inteligencia.



Se quejan reos por mala atención médica



Las quejas de los reos por la omisión a proporcionarles atención médica fue la más recurrente en los penales de Sonora, principalmente en aquellos que albergan a presos del fuero federal, de acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violaciones a los Derechos Humanos.



El sistema de alerta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos registra 71 quejas en total de enero a marzo de este año, de las cuales 16 corresponden a esta área.



La segunda instancia con más quejas es la Secretaría de Desarrollo Social federal y luego le sigue una institución de salud.



En el mismo periodo, de enero a marzo de 2017, pero a nivel nacional, se tienen 104 expedientes, de los cuales 23 están en Nayarit y posteriormente se encuentra Sonora.