Rinden protesta 3 nuevos consejeros del INE

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los consejeros Claudia Zavala Pérez, Dania Ravel Cuevas y Jaime Rivera Velázquez rindieron protesta hoy como nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), con el compromiso de actuar con imparcialidad.



En su mensaje de bienvenida, el consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdova Vianello, celebró que los tres tengan experiencia en la función electoral, pues “en una coyuntura en la que en nuestra democracia no hay tiempo para curvas de aprendizaje ni espacios para la parálisis institucional”.



Planteó que se podrá enriquecer el trabajo colegiado del INE “sin pretender reinventar el camino andado por esta autoridad electoral”.



Además, al cumplirse, ayer el tercer aniversario del INE, Córdova ratificó que se ha demostrado que su diseño “es un modelo viable que se fortalece año con año”.



Empero, recordó que hay desconfianza ante instituciones y partidos además de desencanto con la democracia, pero la mejor manera de enfrentar eso “no es pidiendo cheques en blanco”.



En su mensaje, la consejera Ravel Cuevas ofreció ejercer su cargo “con actitud crítica y con disposición de trabajar con quien quiera aportar un extra en esta institución y a nuestro sistema democrático nacional garantizando el cumplimiento permanente de los principios que rigen la función electoral”.



Destacó que por el Instituto Federal Electoral (IFE) y ahora el INE han pasado por el Consejo General y por la Junta General Ejecutiva (JGE) 63 personas, de ellas 11 mujeres y honrará esa lucha de las mujeres por el cambio cultural que ha ampliado sus espacios de participación.



Esa lucha me obliga a la humildad como persona, “en mi gestión como consejera me comprometo a luchar todos los días contra la violencia política contra las mujeres”, ofreció.



La consejera Zavala Pérez a su vez garantizó “vengo a trabajar codo a codo con ustedes para seguir fortaleciendo a esta institución y con ello a la ciudadanía.



A los consejeros y representantes de los partidos políticos, a quienes integran el INE garantizó Zavala examinar todos los asuntos que se discuten “con la mayor objetividad, y que mi guía será en todo momento los valores y principios que rigen la función electoral por su puesto, garantizando siempre la protección de los derechos políticos de la ciudadanía”.



En tanto, el consejero Jaime Rivera también se comprometió a tener apertura para escuchar razones y propuestas, para impulsar juntos la conducción del proceso electoral con apego a la ley y sentido de justicia.



“Me comprometo ante los ciudadanos mexicanos a garantizar las mejores condiciones para que puedan ejercer su voto con libertad”, recalcó.