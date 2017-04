Conductor del BMW presentó póliza distinta al auto del accidente

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El conductor del auto BMW Carlos Salomón Villuendas presentó ante el Ministerio Público una póliza de seguro que no corresponde con el vehículo que manejaba el pasado viernes cuando chocó sobre Paseo de la Reforma.



En su noticiario 10 En Punto, Denise Maerker dijo que Salomón Villuendas presentó una póliza de seguro que no corresponde con el BMW con el que se accidentó y en donde murieron cuatro personas.



En la investigación presentada en su noticiario se explica que debido a esto no podrá haber una reparación del daño para las cuatro víctimas.



En la carpeta de investigación a la que tuvieron acceso, el Ministrio Público acreditó que Carlos Salomón Villuendas presentó una póliza de seguro que no correspondía a la placa del automóvil que manejaba, lo que impide que haya el pago de daños a terceros.



En la nota se explica que Salomón Villuendas dijo ante el Ministerio Público que sus ingresos semanales son de mil pesos, por lo que no podría solventar la reparación del daño.



En la investigación presentada en el noticiario se dijo que el próximo viernes el Ministerio Público pedirá a la Jueza de Control, Gloria Hernández, que el conductor sea vinculado a proceso por el delito de homicidio culposo agravado.



Indicó que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México no cuenta con elementos que le permitan al Ministerio Público investigar al bar “Barezzito” de donde salieron las víctimas el pasado 31 de marzo ni al servicio de valet que se ofrece en ese lugar.



Por su parte, la jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, dejó en manos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México determinar si hay una sanción al establecimiento "Barezzito" de Polanco, luego del choque en Reforma que dejó a cuatro jóvenes muertos; el chofer que manejaba en estado de ebriedad fue el único sobreviviente.



A su vez, la delegación dio a conocer que el negocio cuenta con documentación en regla y confirmó que el auto BMW no fue encargado en el servicio de valet parking de dicho establecimiento, del cual habrían salido los jóvenes antes del accidente.