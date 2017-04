Advierten conflicto en sucesión del Inai

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Especialistas advirtieron que si los comisionados del Inai no se ponen de acuerdo o no buscan una candidatura de unidad en la sucesión de Ximena Puente como presidenta del órgano nacional de transparencia, programada para el 15 de mayo próximo, habrá conflictos en los integrantes del pleno y desgaste para la institución.El doctor Mauricio Merino, investigador del CIDE, aseguró que el actual método de elección del presidente del Inai —por el voto secreto de los propios comisionados— genera problemas porque favorece la integración de grupos en favor o en contra de un comisionado, por lo que los llamó a actuar con responsabilidad y cuidar la institución.“La candidatura de unidad o de consenso es una de las opciones para evitar desgastes, pero el problema es construir esa candidatura que implica el intercambio de compromisos, el problema de diseño es el mismo, ojalá se lleguen a acuerdos, eso sería magnífico”, explicó.La ex presidenta del Ifai, María Marván, coincidió en que no es un buen diseño institucional que “entre colegas” se elija al presidente de un órgano colegiado, porque se generan problemas como “darse de patadas” por debajo de la mesa para descalificar a otro, pero, dijo, la ley así lo exige.“Lo ideal sería que lograran una resolución con el mayor consenso posible, porque de lo contrario serían cuatro contra tres, espero que ninguno se abstenga”, advirtió.Haydeé Pérez Garrido, directora Ejecutiva de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, expresó que la renovación de la presidencia de un órgano como el Inai genera ciertas tensiones y conflictos entre sus integrantes, por lo que lo deseable sería que hubiera una candidatura de consenso.“Eso sería lo deseable, y que la persona que designen entre ellos mismos la respalden y acompañen para cumplir el mandato conferido”, señaló.Max Kaiser, director de Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, coincidió en que el mecanismo de elección del nuevo presidente del Inai es muy complejo. “Por ello cuando se diseñó el SNA se estableció quién preside la comisión de selección, porque así se evita que en los órganos colegiados se hagan grupos”.El 15 de mayo próximo la comisionada presidenta, Ximena Puente, concluirá su periodo de tres años como responsable del órgano nacional garante de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.En mayo de 2014, por primera vez el Senado designó a los siete integrantes del entonces Ifai, y Puente de la Mora fue nombrada como comisionada del instituto hasta el 31 de marzo de 2018, cuando dejará el instituto.Con ello sólo cinco comisionados tienen posibilidad de suceder a Puente de la Mora en la presidencia del Inai. Se trata de Francisco Javier Acuña, quien fue nombrado hasta marzo de 2023; así como Monterrey Chepov y Óscar Guerra Ford, nombrados hasta marzo de 2022; Patricia Kurczyn Villalobos, nombrada hasta marzo de 2020, y Joel Salas Suárez, nombrado hasta marzo de 2020.De acuerdo con las fuentes consultadas, al interior del instituto ha comenzado el forcejeo entre los comisionados para ocupar la presidencia.Javier Acuña, quien llegó al Inai con el respaldo de la bancada del PAN en el Senado, podría contar con los votos de los comisionados Monterrey Chepov y Ximena Puente, si decidiera postularse.Chepov fue presidente del Instituto de Transparencia del Estado de México cuando el presidente Enrique Peña Nieto gobernó de esa entidad y fue el único de los comisionados que no fue recomendado por el comité de expertos ciudadanos que acompañó al Senado en la elección.Aunque sus vínculos con Los Pinos son uno de sus negativos, un documento interno de la Correlación de Fuerzas dice que, de postularse, podría tener los votos de los comisionados Puente, Guerra y Acuña.Óscar Guerra Ford, quien llegó con respaldo del PRD y es cercano al senador Alejandro Encinas, podría contar con los votos de Monterrey, Cano, Puente y Acuña.Sin embargo, uno de sus negativos es que como coordinar del proyecto de la Plataforma Nacional de Transparencia, ésta presentó deficiencias desde su arranque en mayo de 2016.La comisionada Patricia Kurczyn, quien llegó con el respaldo del PRI, si decide ocupar el cargo de comisionada es quien más consensos agrupa, pues podría contar con los votos de los comisionados Salas, Acuña, Guerra y Cano.El comisionado Joel Salas, quien llegó con el respaldo del PAN y ONG, podría contar con el voto de Kurczyn. Salas tiene como puntos a favor su acercamiento con la sociedad civil y su trabajo en favor del gobierno abierto.La ley de transparencia señala que los comisionados interesados en presidir el instituto deberán presentar y exponer en sesión pública su programa de trabajo, donde se detallen los objetivos y acciones a seguir para el cumplimiento del mismo.De acuerdo con la Ley Federal de Transparencia, el comisionado presidente del Inai será electo en una sesión pública mediante el voto secreto por los siete integrantes del pleno. Para ser electo presidente se requerirá de la asistencia de la totalidad de los comisionados y de cuando menos cinco votos a favor.La ley señala que si en la elección del comisionado presidente transcurrieran tres rondas de votación sin lograr los cinco votos en favor, se llevará a cabo una cuarta ronda y resultará electo como presidente quien obtenga la mayoría de los sufragios.Mauricio Merino afirmó que entre los principales retos que tendrá el nuevo presidente del instituto están el acercarse más a la ciudadanía.Marván Laborde dijo que el próximo presidente del Inai tiene que demostrar su autonomía para tomar las decisiones con independencia de lo que le acomode o no al gobierno en turno, y contar con el respaldo de sus compañeros.