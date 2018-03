VIDEO: No se resuelven los problemas con muros: AMLO a Trump

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El aspirante presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no se resuelven los problemas entre México y Estados Unidos construyendo muros o militarizando la frontera.



En un video que el tabasqueño grabó en Tijuana, en la frontera de México con Estados Unidos, sostuvo que se debe construir un relación entre ambas naciones basada en el respeto.



"Mantengamos una relación de amistad y cooperación con el pueblo y el gobierno de Estado Unidos. Vamos a convencerlos de que no se resuelven los problemas sociales construyendo muros, militarizando la frontera, violando derechos humanos.



"Vamos a respetar al presidente Donald Trump para que él respete a México y respete al gobierno democrático de nuestro país", afirmó.



Dijo que al triunfo de Morena, trabajará para convencer al gobierno estadounidense para que haya cooperación para el desarrollo y que ningún mexicano se vaya a trabajar a EU por necesidad.



"No vamos a permitir que se siga humillando a nuestro pueblo, que se siga ofendiendo a nuestro país, México es un país soberano, digno y no merece un mal trato de ninguna potencia, de ningún gobierno extranjero. Que se impulse el desarrollo desde el Suchiate hasta la frontera que haya proyectos productivos, que haya trabajo y bien pagado y que el mexicano no tenga necesidad de migrar", aseveró.



El sueño, dijo, es que no haya malos tratos para los migrantes, que se respeten los derechos humanos.



"Los sueños de hoy serán las realidades del mañana, como diría el poeta. En Tijuana, en la frontera, hice el compromiso de gobernar con justicia, dignidad y decoro", indicó.