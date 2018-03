"Metería a la cárcel a Peña Nieto si se comprueba corrupción grave": Anaya

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El aspirante presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, señaló que en caso de ganar la Presidencia de la República, y si se demuestra que el presidente Enrique Peña Nieto cometió actos "graves" de corrupción, por supuesto que "lo metería a la cárcel".



"Ya estuvo bueno de que haya intocables en nuestro País. Aquí el que la haya hecho, la tiene que pagar, y esto incluye al presidente Enrique Peña Nieto", afirmó el panista.



En conferencia de prensa en la sede nacional de Movimiento Ciudadano, Anaya Cortés dijo que no tiene la "menor" duda de que el presidente Peña Nieto lo quiere sacar de la boleta, debido a que quiere impunidad, "y nosotros no lo vamos a conceder".



Aseguró que por su compromiso real de ir a fondo en el tema de la corrupción, es por lo que "me persiguen", en particular, porque de ganar el 1 de julio, habrá una Fiscalía General autónoma e independiente.



"Si vamos a investigar a fondo los actos de corrupción del gobierno federal actual a través de una Fiscalía autónoma. Por eso el PRI quiere sacarme de la boleta electoral", asentó.



El panista indicó que sería bueno que su contrario del PRI, José Antonio Meade, fuera a declarar por los presuntos acto de corrupción cuando fue titular de la Sedesol, que asciende a más de 500 millones de pesos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).



"Sería bueno que lo grabarán cuando acuda a la PGR y saquen un video donde se escucha su conversación privada con sus abogados. Sería bueno ver los videos de Emilio Lozoya cuando fue a la PGR a declarar por Odebrecht", apuntó.