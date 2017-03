Todos atacan a Morena por su avance en encuestas: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Andrés Manuel López Obrador dijo que atacan a Morena, incluido el presidente Enrique Peña Nieto , porque el partido va arriba en las encuestas.“¿Por qué están amenazando que con el triunfo de Morena, de nuestro movimiento, se va a regresar al pasado? Porque están nerviosos. Todo depende de cómo se le quiera ver, antes había trenes, ferrocarril, ahora hay ruina, porque todo lo han entregado a particulares y extranjeros”, expresó López Obrador este sábado en Tepic, Nayarit.El presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena afirmó que su partido “claro que quiere regresar al pasado, porque regresará el ferrocarril a varias regiones del País.“Aseguran que estamos buscando que se revoque la reforma energética. ¡Claro, debe ponerse a consideración del pueblo, se debe preguntar! Igual y es como antes, y el petróleo se vuelve un recurso natural del pueblo y de la nación”, declaró.En asamblea informativa en Ruiz, Nayarit, aseguró que Morena va muy bien a nivel nacional, creciendo en todo el país como un fenómeno, “por lo cual los integrantes de la ‘mafia del poder’ están muy inquietos”.Según López Obrador, “tienen encuestas en sus escritorios y a la pregunta qué se hace: si fueran las elecciones de 2018, ¿por qué partido votarías para la Presidencia? Morena está en primer lugar, por eso son los ataques de Peña, (Felipe) Calderón, su esposa (Margarita Zavala), (Miguel Ángel) Yunes (gobernador de Veracruz), el presidente del PRI, que se me olvida su nombre (Enrique Ochoa Reza); de (Ricardo) Anaya, ese aprendiz de mafioso, presidente del PAN”, fustigó.Indicó que “todos ellos están lanzados en contra de Morena, atacan un día sí y otro también, incluido el priísta Enrique Peña Nieto ”.El presidente nacional de Morena detalló que “los integrantes de la ‘mafia del poder’ son tan desvergonzados que han llevado al país a la ruina, han empobrecido al pueblo, porque se han dedicado a saquear y no quieren que haya un cambio en beneficio de la gente, quieren que México se siga hundiendo”.“Desde Ruiz, en Nayarit, este estado marginado, les decimos que ya se les cebó y Morena va a triunfar lo quieran o no lo quieran, la mafia va pa’ afuera”.“Vengo hablando desde hace tiempo que el presupuesto nacional es de 5 billones y los políticos corruptos se roban 10% cada año, lo equivalente a 500 mil millones, lo que alcanzaría para sacar a México del atraso”, declaró López Obrador.Dijo que no se justifica lo que sucede en México, debido al mal gobierno y la corrupción “porque los gobernantes forman parte de la banda de malhechores que más roba en el País”.