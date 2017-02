Proyecto para la transformación de México, definido: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, dijo que ya está definido el proyecto para la transformación de México, por lo que es momento de la acción para derrotar a la "mafia del poder" de manera pacífica y sin violencia.



"Lo que necesitamos es unirnos y organizarnos para triunfar", expresó durante la firma del Acuerdo Político de la Unidad, de la Prosperidad y el Renacimiento de México, en la explanada del Estadio Neza 86.



Durante el mitin al que, según los organizadores, acudieron 50 mil personas, se sumaron políticos, dirigentes y militantes de otros partidos al acuerdo político que promueve el dos veces candidato presidencial.



"Estamos convocando a todo el pueblo de México para que juntos logremos la transformación que necesita nuestro País, las puertas están abiertas a hombres y mujeres de buena voluntad", expresó.



López Obrador invitó a los miembros de otros institutos políticos a sumarse al proyecto que encabeza que pretende hacer la verdadera transformación en el País.



"Nos reservamos el derecho de admisión para algunos personajes que son nuestros adversarios, no enemigos. Nosotros no tenemos enemigos, tenemos adversarios que vamos a enfrentar", agregó.



Lo más importante es sacar a nuestro pueblo de la pobreza y de la marginación, comentó.



Al acto proselitista arribaron seguidores de López Obrador y de la precandidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, en decenas de camiones que ocuparon calles y avenidas aledañas al estadio que ahora administra la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN).



La firma del acuerdo político coincidió con el día en el que se conmemora el Centenario de la Constitución, por lo que López Obrador reiteró que lo se pretende es la unidad para que todos vayan juntos por la transformación de la nación.



En su intervención, el líder nacional de Morena afirmó que las diferencias se tienen "con los de arriba, con la élite del poder económico, político y si acaso con las burocracias corruptas de los partidos".



Con los de abajo, con los militantes de otros partidos, aclaró, no existen diferencias.



"Vamos a escuchar a todos pero le vamos a dar preferencia a la gente pobre y humilde de nuestro País, es lo que nos va a permitir serenar a México, por el bien de todos, primero los pobres", mencionó.



Recordó a Ricardo Flores Magón, quien dijo que sólo el pueblo pueda salvar al pueblo, pero agregó que sólo el pueblo unido y organizado puede salvar a la nación.



“Vamos a derrocar a la mafia del poder de manera pacífica, sin violencia, los vamos a hacer a un lado para que en México haya de verdad un gobierno del pueblo y para el pueblo”, anticipó.