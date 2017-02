Michoacán: Incrementan en 100% recursos a Secretaría del Migrante

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Este año Michoacán incrementará en 100% el presupuesto destinado a la Secretaría del Migrante para hacerle frente a los retos actuales y atender las necesidades del sector, por lo que pasará de 35 millones de pesos que se autorizaron para este 2017, a 70 millones de pesos que destinarán a diversos programas de apoyo, principalmente para los migrantes en retorno.



Así lo destacó este sábado, el gobernador Silvano Aureoles Conejo, durante la entrega regional de equipamiento para 198 proyectos productivos, los cuales tuvieron una inversión cercana a los 5 millones de pesos del Fondo de Apoyo a Migrantes en beneficio de connacionales en retorno de 11 municipios de la región Morelia.



Por otra parte, para que las familias tengan certeza jurídica sobre su patrimonio, Aureoles Conejo y el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Alfredo Fernández Peri, entregaron 392 títulos de propiedad gratuitos a habitantes de la colonia Loma Colorada y el Fraccionamiento Morelia 1981.



Ante los beneficiarios, el mandatario estatal lamentó que las 392 familias tuvieran que esperar alrededor de 20 años para contar con los títulos.



En este sentido, Silvano Aureoles dijo que este tipo de apoyos se logró con el trabajo coordinado entre el estado y la Federación, por lo que las familias beneficiadas tuvieron un ahorro de aproximadamente 4 millones de pesos. “Con estos títulos a ustedes se les da certeza jurídica y tranquilidad. La vida no está comprada y no sabe uno qué les depara el destino; no es bueno dejar las cosas inconclusas porque luego hay dificultades”.



Con respecto a las familias del Fraccionamiento Morelia 1981, Silvano Aureoles recordó que en diciembre de 2015 se les entregó una vivienda, pero no contaban con el título de propiedad, por lo que ahora 262 familias tienen

el documento.