Presidente de la Corte llama a defender la soberanía nacional

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, sostuvo que no serán "líderes preponderantes", factores económicos o políticos ni circunstancias coyunturales lo que determinará la fuerza de cambio en el país y llamó a defender la soberanía nacional, la autodeterminación, la igualdad entre Estados y la solución pacífica de las controversias y el respeto a los derechos humanos.Al participar en la ceremonia oficial por el Centenario de la Constitución, que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto , enfatizó que el destino de México como nación encuentra guía en los principios consagrados en la Carta Magna a través de los principios de autodeterminación y no intervención.Ante los Presidentes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, el gabinete legal y ampliado y la mayoría de los gobernadores del país, asentó que a los mexicanos los debe unir el conjunto de principios y valores constitucionales rectores "que las circunstancias nos exigen".Aguilar Morales subrayó que los mexicanos realmente quieren seguir creciendo como un gran país y ser reconocidos como tal "debemos empezar por estar conscientes de ello, de estar verdaderamente orgullosos de ser mexicanos, no puede haber progreso si nos mentimos a nosotros mismos, si no confiamos en nuestra propia grandeza, que sin duda tenemos".Puso énfasis en que la comunidad internacional, "cuyas muestras de solidaridad han quedado patentizadas", atestigüe la gran capacidad de los mexicanos para construir y fijarse metas altas, de sobreponerse a los más grandes retos y a las tragedias más inesperadas.En su mensaje, asentó que la Constitución re la plataforma, la base reL y jurídica de nuestra existencia. "Con ella nos decidimos a ser México. Por ella somos México". Enfatizó que hoy la Constitución exige ser reconocida por la sociedad más allá de un documento en el que se consagran principios, valores y reglas a través de sus conceptos."Debe ser reconocida más allá de un texto que se enseña en las facultades de leyes, que se profundiza por los académicos y se aplica e interpreta por los tribunales; de un documento que a través de innumerables reformas es cada vez más extenso y asistemático; y más allá de aquel que recordamos cada que conmemoramos su promulgación o necesitamos reafirmar nuestra soberanía y valore como Nación."La Constitución nos brinda herramientas para asegurar que la sociedad reconozca su valor sustancial y su eficacia como instrumento vivo y dinámico a través del cual cada persona realice su proyecto de nación", dijo.