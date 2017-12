Diputada de Iztapalapa insta a jóvenes a tener relaciones pero sin embarazarse

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La jefa delegacional en Iztapalapa, Dione Anguiano, insiste en dar clases de sexualidad a jóvenes. Por segunda ocasión en este año, de manera pública llamó a este sector a usar de manera responsable el condón.



“Co%&n rico pero con amor, no se embaracen, no sean güeyes, ya después tendrán tiempo de mantener. Ahorita hay que co#$r”, declaró la perredista.



En un evento con preparatorianos en la explanada delegacional, este fin de semana, la delegada manifestó su entusiasmo de estar con estudiantes.



Aunque aclaró que ya tiene 53 años de edad, “me siento como ustedes. Se siente chin$%n, me siento feliz”.



Además les dio el consejo de que siempre hagan el amor y no la guerra.



En febrero de este año, Anguiano generó polémica luego de en una feria de salud reproductiva enseñara cómo se pone un condón con la boca.



En aquel entonces argumentó que Iztapalapa reportaba un alto porcentaje de adolescentes que inician su actividad sexual a temprana edad.