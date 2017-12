Fuerzas Armadas, contra planteamiento de AMLO de amnistía a criminales

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Las Fuerzas Armadas del país descalificaron el planteamiento de Andrés Manuel López Obrador para otorgar amnistía a integrantes del crimen organizado con miras a reducir los índices de violencia en el País.



Los secretarios de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, y de Marina Armada de México, almirante Vidal Soberón, advirtieron que los criminales han hecho daño al país y matado a miles de mexicanos.



“A mí me parece que no sería lo más Conveniente para México. Yo creo que es algo que tendrán que analizar muy bien. Están dejando de lado a todo el mal que han hecho al país, a cuánta gente han envenenado, cuánta gente ha muerto por su culpa, cómo es posible pensar en que se les dé una amnistía. Estoy en contra, más claro que eso nada”, dijo el general Cienfuegos.



Entrevistado por separado el almirante Soberón sentenció: “por supuesto que el gobierno no puede pactar con la delincuencia organizada, sería convertir al Estado en parte de la delincuencia organizada”.



Sostuvo que el planteamiento del tabasqueño es inviable y se trata de mera propaganda política. “No hay forma de que esto pueda llegar a suceder... Se toma con un fin electoral más que buscar un objetivo real”, puntualizó.



Reforzó: “hay que tomarlas como lo que es mera propaganda, así lo vemos nosotros. Obviamente habrá mucha gente a la que sí le duela: aquel que ha perdido un hijo o ha perdido un padre obviamente no lo pueden entender”.



Cienfuegos mostró su molestia por la propuesta de López Obrador y advirtió que se deja a un lado el mal que se ha hecho al país.



“Sería un gravísimo error pensar en una amnistía a quienes han hecho tanto daño al país. Habría que consultar a la sociedad, a todos aquellos que han sido víctimas, a los padres de los hijos que han muerto por la culpa de estos delincuentes que hoy deben estar en la cárcel o los que todavía están libres y son los que están generando la violencia en el país”.



A su vez, Soberón consideró que se trata de un comentario “demasiado simplista” que carece de un análisis pues dijo que habría que preguntar si el gobierno va a pactar con la delincuencia organizada.



“¿En qué sentido?, es decir sí pueden seguir transportando droga y todo nomas te pido que no haya violencia, que no vayas a matar a nadie. Me parece que se está viendo de una forma extremadamente simplista”, puntualizó.



El almirante Soberón recalcó que el problema de la violencia relacionada con el crimen organizado se está viendo en la propuesta de López Obrador de manera “extremadamente ligera” y pidió tomar este tema de una manera “mucho más seria”.



“Porque amnistía -insistió- no se entiende tampoco muy claro, ¿es decirle a ellos que sigan traficando pero que no haya muertos? ¿Que sigan robando pero que no haya muertos? No entendemos con claridad qué quiere decir, pero creo que se está tomando muy a la ligera”.