Roberto Borge suspende huelga de hambre, informa su abogado

CANCÚN, Quintana Roo(SUN)

El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, suspendió su huelga de hambre el lunes pasado, pero ayuna en protesta por la calidad de los alimentos que le son suministrados en las instalaciones de la Policía Nacional de Panamá, informó Carlos Carrillo, uno de los abogados que forma parte de su defensa en aquel país.



"Me consta que suspendió la huelga de hambre. En los dos últimos días mantiene un ayuno parcial, debido a que la calidad de los alimentos que le proporcionan en la cárcel que nosotros llamamos, clandestina, en la Policía Nacional, es muy mala, entonces el señor Borge prefiere no comer", expresó.



En entrevista con EL UNIVERSAL, el litigante consideró que la estancia de Borge Angulo en esa prisión es ilegal, pues ésta no forma parte del sistema penitenciario, lo que implica que no es fiscalizada por autoridades carcelarias oficiales.



Carrillo recordó que el ex mandatario acusado de operaciones con dinero de procedencia ilícita, peculado, abuso ilícito de poder y desempeño irregular de la función pública, promovió un incidente de objeciones ante autoridades panameñas, el lunes pasado, a fin de combatir su proceso de extradición a México, autorizado por el Ministerio Público de Panamá.



"Principalmente son tres objeciones. Una de ellas, que para la extradición se requiere de órdenes de detención vigentes y que en este caso, México, las que aportó, no están vigentes. Están suspendidas definitivamente, por parte de diferentes tribunales.



"La segunda, son cuestiones de la ley invocada, que no coincide con la formalidad que se establece y tres, el procedimiento de la detención, en cuanto a la violación de los derechos humanos del señor Borge", detalló.



A partir de la presentación del incidente de objeciones, la Corte de Panamá deberá fijar fecha, en cinco días, para una audiencia, en la que magistrados deliberarán sobre la procedencia o no, de la extradición de Borge Angulo a México.



Otro recurso jurídico que se entregó el lunes pasado, fue un habeas corpus, sobre las condiciones en que se encuentra la celda y la cárcel en donde el ex gobernador quintanarroense está recluido.