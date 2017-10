Impugna PRI creación del Frente Ciudadano ante el Tepjf

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) impugnó la creación del Frente Ciudadano por México que integran PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, por presunto "fraude a la ley" y vicios legales durante su constitución, por lo que exigió sea invalidado.



En su recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) la representante del PRI ante el INE, Claudia Pastor, reclamó que la confirmación del Frente y sus documentos no fueron aprobados por los órganos competentes de los partidos participantes.



Además, indicó que la intención del Frente es electoral, aunque por ley una figura de ese tipo no debe tener ningún propósito de participación en comicios de ahí que durante un proceso electoral los Frentes no operan, y en cambio está la figura de coaliciones.



"La constitución del Frente es un fraude a la ley, con la clara intención de aprovechar los tiempos en radio y televisión que corresponden a los partidos" que lo integran, expuso.



Al estar en curso un proceso electoral "no es viable la constitución del pretendido Frente" pues eso podría llevar a que esos partidos puedan difundir propaganda en lo individual y en su caso para difundir una coalición con fuerzas políticas distintas a las del frente "lo cual generaría una afectación sustancial al derecho a la información de los ciudadanos y desdibujaría la finalidad de la prerrogativa" de tiempos en radio y televisión, agregó.



Respecto a los supuestos vicios légales Pastor alegó que el pasado 29 de septiembre en que el Consejo General del INE avaló el registro del Frente el PAN pidió la modificación a la cláusula sexta del Convenio del Frente, respecto al financiamiento y no acreditó que ese cambio hubiese sido aprobado por los órganos competentes de los 3 partidos.