Deja Leonardo Curzio Enfoque Noticias

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El comunicador y analista político Leonardo Curzio se despidió este miércoles de la primera emisión de Enfoque Noticias, en donde era Director de Noticiarios.



Desde ayer, el periodista informó en Twitter que dejaría ese espacio.



"Quiero aclarar una cosa antes de seguir, las conversaciones públicas lo rebasan a uno, y este ha sido el caso del Twitter, dicen que me han cesado, no me han cesado, me voy, he renunciado", expresó esta mañana Curzió, articulista de EL UNIVERSAL



Sobre las razones, el periodista aseguró que "en efecto, me pidieron la cabeza de dos colaboradores".



Sin embargo, Curzio agradeció a Núcleo Radio Mil y a su equipo de colaboradores por los años de trabajo al frente de Enfoque Noticias.



Incluso, Germán Huesca, director de NRM, aseguró que esa empresa "se siente muy gratificada por sus 18 años de trayectoria en su casa que es la casa de todos sus colaboradores".