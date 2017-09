Encuentran cuerpo de dreamer mexicano muerto por "Harvey"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La madre de Alonso Guillén Ruiz, Rita Yolanda Ruiz, se encuentra en el consulado de México en Eagle Pass, Texas, Estados Unidos, donde le están expidiendo un permiso provisional para que pueda acudir al sepelio de su hijo en Houston.



“Estoy en el consulado y ya me están concediendo el permiso”, afirmó la señora Rita Ruiz, madre del joven de 31 años que falleció ahogado cuando ayudaba, a bordo de una lancha junto con dos amigos, a rescatar a victimas del huracán "Harvey", en el estado de Texas.



En medio de su dolor por la perdida de su hijo, y después de batallar y sufrir para poder viajar a Estados Unidos, informó que logró conseguir la visa humanitaria que estuvo solicitando durante los últimos días para acudir a despedir a Alonso, quien desapareció el día 30 de agosto pasado y su cuerpo fue localizado cinco días después, el domingo 3 de septiembre, en Springs, Texas.



Junto con él también falleció su amigo Tomas Carreón de 24 años, quien dejó en orfandad a tres niños de 6, 4 y un año de edad.



Guillen Ruiz era un “dreamer”, nacido en Piedras Negras, Coahuila, que cuando era adolescente llegó a residir al poblado de Lufkin, Texas. Su padre Jesús Guillén es residente en Estados Unidos mientras que su madre continua viviendo en Piedras Negras.



Desde que le informaron que su hijo había muerto, doña Rita, de 62 años de edad, solicitó al Consulado una visa humanitaria, que en un principio no le fue autorizada.



“Estoy en el consulado y ya me están concediendo el permiso, estoy muy agradecida con el cónsul de Mexico en Eagle Pass, Ismael Naveja Macías. En su trato ha sido excelente y creo que me dieron la visa un poco por la presión del cónsul de México en Houston, Óscar Rodríguez Cabrera”, a quienes agradeció su respaldo para conseguir el documento que le permitirá en unos momentos trasladarse a Houston, a la funeraria donde son velados los restos de su hijo.



Sobre los otros ocupantes de la lancha, se sabe que el cuerpo de Tomas Carreón fue encontrado el viernes flotando en un arroyo, mientras que el único sobreviviente de esta tragedia fue un amigo de Guillén quien soportó el embate de las aguas al aferrarse a un árbol hasta que fue rescatado por brigadistas.