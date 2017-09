Bajos salarios mexicanos, tema de debate en diálogo Tlcan

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

Los bajos salarios que se pagan en México se han convertido en un espinoso punto de debate durante la segunda ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) que cumple hoy su cuarto día de diálogo.



Estados Unidos espera que se ajusten las reglas laborales tras considerar que México se ha valido de los bajos salarios que se pagan y de reglas sindicales débiles para convencer a empresas a que inviertan en el país. Empresarios y líderes sindicales parecen resistirse a realizar ajustes en esa materia.



Sindicatos mexicanos y canadienses del sector automotriz dicen en un informe que los trabajadores del sector cobran un aproximado de 3.95 dólares la hora, lo que supone una novena parte de lo que cobraría un empleado similar al Norte de la frontera.



El líder sindical canadiense Jerry Diaz dijo durante el fin de semana a que los sueldos deberían equipararse pero Carlos Aceves, líder de la Confederación de Trabajadores de México, el sindicato más importante del País, aseguró que aspirar a igualar salarios era un “sueño guajiro”.



Gerardo Gutiérrez Candiani, titular de las Zonas Económicas Especiales, dijo el viernes que no se podía esperar que México fuera más allá de su Constitución y sus leyes laborales, que solo tienen vagas referencias de derechos sindicales de los trabajadores y que permiten la existencia de sindicatos que actúan en favor de las empresas en lugar de defender a los obreros.



El domingo, Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, señaló en declaraciones a medios locales que Washington no debería inmiscuirse en los asuntos de México.



"Que cada país respete sus temas laborales. México así lo está proponiendo. México no puede meterse en el tema laboral de Estados Unidos o de Canadá y lo mismo pedimos que no se metan en ese tema", agregó.



Esta ronda de negociaciones también está abordando otros temas como las normas de origen, el comercio electrónico, cuestiones medioambientales o medidas anticorrupción.



Según había explicado el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, el diálogo se organizó en 25 grupos de trabajo que cerrarán esta nueva ronda el martes. Las primeras conversaciones tuvieron lugar en Washington a mediados de agosto.