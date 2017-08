Quiere México corregir desequilibrios de Tlcan

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, puntualizó que en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), México buscará corregir los desequilibrios que tanto preocupan al presidente Donald Trump y a muchos estadounidenses que no están de acuerdo con los resultados de éste. La mejor manera de atender las preocupaciones de ese sector estadounidense, dijo, es haciendo más comercio.



"Estamos convencidos que la manera de atender las preocupaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de muchos norteamericanos que no están satisfechos con los resultados del Tlcan, es haciendo más comercio, no menos. ¿Qué queremos en particular? Acercarnos y corregir los desequilibrios que tanto preocupan hoy en día al liderazgo norteamericano a través de más comercio", comentó en el marco del aforo Inversión sobre México, en Japón.