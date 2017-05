Rector se dice en deuda tras feminicidio en UNAM

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, dijo sentirse en deuda con la comunidad universitaria luego del hallazgo de una joven asesinada dentro de Ciudad Universitaria.



"Me siento en deuda con la comunidad universitaria por no haber podido eliminar esta inadmisible realidad", expresó a través de un desplegado en referencia a la inseguridad y delincuencia en las instalaciones universitarias.



"He procurado reforzar nuestros sistemas de prevención y seguridad, establecer medidas para la prevención de la violencia sexual y de género, dialogar con las autoridades pertinentes para reforzar la seguridad en las cercanías de nuestras entidades académicas y abrir un diálogo para procurar la desocupación de nuestros espacios. Pero esto no ha sido suficiente", afirma en el documento.



Si bien esta lucha la debemos enfrentar todos, la seguridad de los universitarios es responsabilidad del Rector, considera.



El cuerpo de la joven fue hallado la mañana de este miércoles en jardines de Ciudad Universitaria. El cuerpo estaba atado a una cabina telefónica.



A través de un desplegado, el rector explica que desde que se tuvo conocimiento del crimen la UNAM ha acompañado a las instancias investigadoras. Dijo que se puso a disposición del MP las grabaciones de las cámaras de seguridad y se presentaron ante las autoridades a posibles testigos.



La muerte de la joven, afirma el rector, "es la cara de un México descolorido, lastimado y violentado. Su muerte representa todo lo que como sociedad no queremos ser".



Afirmó a la familia de la víctima que la Rectoría obrará con "absoluta transparencia y con la firmeza que requiere el caso, apegada siempre a los principios del derecho".



Por ello, cierra el documento, "en las semanas por venir reforzaremos las acciones e instrumentaremos nuevas medidas para combatir actos de violencia".