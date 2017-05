Deportan a 8 de cada 10 niños

CIUDAD DE MÉXICO()

Pese a que está prohibido por la ley, en 2016 fueron alojados en estaciones migratorias 40 mil 542 niños indocumentados que viajaban acompañados por un adulto o solos, advirtió el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).



Además, 8 de cada 10 niños extranjeros fueron repatriados por México a sus lugares de origen.



"Los niños migrantes, tengo historias tras historias, llegaron desde los países del Triángulo Norte huyendo de la violencia de las maras y de sus amenazas de muerte", indicó Christian Skoog, representante de Unicef México durante la presentación del informe Retos y Avances para la Niñez en México.



El 41% de los niños migrantes extranjeros procedía de Guatemala, el 29% de Honduras y el 25% de El Salvador.



TRABAJAN EN PROTOCOLOS



Luis Enrique Guerra, recién nombrado titular de la Procuraduría Integral de Protección de la Infancia, indicó que trabajan para establecer protocolos de atención a los migrantes menores de edad, quienes no deben permanecer en estaciones migratorias, según lo marca la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.



"Estamos en el proceso de integrar una mesa de trabajo con los seis estados que tienen mayor incidencia en esta problemática para poder tener mecanismos y protocolos más rápidos, eficientes y efectivos", informó.



De acuerdo con el informe, en 2016, 13 mil 746 menores de edad mexicanos fueron repatriados desde Estados Unidos a México, 70% de los cuales viajaban sin compañía de un adulto.



La pobreza y la violencia son dos de los principales flagelos de la niñez mexicana, según el informe anual 2016 del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).



Atienden a menores acompañados



NOGALES, SONORA.- Alrededor de un 5% de las atenciones que brinda el albergue para migrantes San Juan Bosco en esta frontera es destinado a menores migrantes acompañados.



Francisco Loureiro Herrera, propietario del albergue, explicó que las atenciones que brindan a menores migrantes son cuando acudenacompañados por sus padres yen ocasiones por la mamá.



Explicó que ocasionalmente acuden niños migrantes no acompañados en tránsito a EU, pero de edades que van de 16 a17 años, no niños.



En Nogales los menores migrantes repatriados son atendidos por medio del programa Camino a Casa de DIF Sonora.