Norte cierra también su versión digital

Hoy el periódico El Norte de Juárez anunció que también cerrará su edición digital luego de que el domingo declarara el fin de la circulación del periódico matutino, informó Reforma La tarde del martes, Norte anunció el cierre de su página web, pese a que el fundador, Oscar Cantú asegurara el domingo que permanecería su versión digital.El aviso del cierre aparece en ventana emergente (tipo anuncio) el cual cita: "CIERRA su sitio por no existir las garantías para ejercer el periodismo crítico y de contrapeso”. Bajo la leyenda se observa un temporizador, el cual marcaba las 11:59 de la noche.El domingo 2 de abril El Norte de Juárez publicó tanto en su portal como en su edición impresa este anuncio donde dicen adiós, firmada por su director Óscar Cantú Murguía.De acuerdo a la carta con la que el periódico se despide, "tomamos infinidad de causas, de riesgos que se convirtieron en batallas"."Este día, estimado lector, me dirijo a usted para informarle que he tomado la decisión de cerrar este matutino debido a que, entre otras cosas, no existen las garantías ni de seguridad para ejercer el periodismo crítico, de contrapeso", señala.