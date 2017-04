Rechaza alcalde de Pilcaya ser el dueño del Aston Martin

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

El alcalde priista de Pilcaya, Guerrero, Ellery Guadalupe Figueroa Macedo, rechaza ser el dueño del Aston Martin que esta madrugada estuvo involucrado en un choque en la Ciudad de México."No, de ninguna manera, yo me trasladé en una camioneta Jeep Patriot color vino. La relación que yo veo, es que el vehículo portaba un permiso para circular sin placas del municipio, que nosotros vendimos. (...) Si alguien comprueba que el vehículo es de mi propiedad, o de un prestanombres, si el vehículo es mío, si alguna cámara me captó, yo renuncio", dijo el edil a Carlos Loret de Mola en entrevista para Radio Fórmula.Un automóvil Aston Martin DB11, con valor de alrededor de 4.5 millones de pesos, chocó la madrugada de este martes contra otro vehículo en viaducto Río Becerra y calle 11, en San Pedro de los Pinos delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México.El conductor se retiró del lugar y dejó a sus guardaespaldas a cargo. El auto portaba un permiso a nombre del Ayuntamiento de Pilcaya, Guerrero.Diversos medios de comunicación del Estado de Guerrero han señalado que el auto pertenece al alcalde Ellery Guadalupe Figueroa Macedo, de extracción priista de dicha comunidad.El Aston Martin se conducía con un permiso de 30 días; ya que no tenía más que dos semanas de haberse comprado.Figueroa Macedo es maestro y en 2016 entregó su primer informe, en el que alertó que ese Ayuntamiento estaba al borde del colapso financiero por una deuda de laudos y a una empresa privada, reporta 24 Horas