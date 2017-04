Inicia el Sistema Nacional Anticorrupción sin fiscal

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Sin el fiscal anticorrupción ni magistrados especializados, se instaló el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), cabeza del sistema, cuyo principal reto será el desmantelar redes de corrupción que ahogan al País.



A la sesión de instalación asistió el procurador General de la República, Raúl Cervantes, quien ocupó el lugar del Fiscal, así como la titular de la SFP, Arely Gómez; de la ASF, Juan Manuel Portal; del Inai, Ximena Puente; el representante del Consejo de la Judicatura, Alfonso Pérez Daza; del Comité de Participación Ciudadana, Jacqueline Peschard, y el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Carlos Chaurand.



En la sede del Tribunal, la presidenta del Comité Jacqueline Peschard lamentó que el sistema esté incompleto por lo que urgió a contar con los nombramientos del Fiscal Anticorrupción y los magistrados de las salas especiales que sancionarán los casos de corrupción en procesos abiertos y que den confianza a la sociedad.



En su mensaje, Peschard Mariscal reconoció que el Sistema enfrenta fuertes resistencias basadas en prácticas ilegales de mutua protección que ha probado ser una barrera eficaz para la acción de la justicia.



La presidenta aseguró que el combate a la corrupción no es un asunto de figuras redentoras o justicieras.



Por ello, para que el SNA prospere propuso un acuerdo político nacional donde estén involucradas todas las fuerzas políticas.



“Sin un pacto anticorrupción que involucre a toda las fuerzas y actores políticos del País enfrentamos el riesgo de replicar lo que ha sucedido en otros países de la región latinoamericana, podemos caer en un ciclo interminable de revanchas y venganzas", dijo.



Peschard Mariscal reclamó que el Sistema haya empezado sin fiscal ni magistrados que castiguen la corrupción.



La comisionada presidenta del INAI, Ximena Puente de la Mora, expresó que el SNA y el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) son verdaderos contrapesos para el abuso del poder y garantes del ejercicio crítico de la ciudadanía en una democracia.



La titular de la SFP, Arely Gómez, aseguró que la instalación del Comité es un hecho histórico porque da inicio un nuevo proceso no sólo para combatir las conductas ilícitas, sino en la relación y confianza entre las instituciones públicas y privadas.



Durante el evento efectuado en el Auditorio “Antonio Carrillo Flores” del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), convocó a la unidad como el elemento que hace posible consolidar la confianza ciudadana y hacer de la lucha contra la corrupción una empresa exitosa, libre de filias y fobias.



El titular de la PGR, Raúl Cervantes aseguró que desde diciembre pasado, la dependencia cuenta con un espacio físico y una metodología para respetar la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción.



Destacó que la tarea del Comité Coordinador del SNA será fundamental para dar resultados a la ciudadanía en el combate a la corrupción.



El auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, consideró importante identificar los riesgos que pueden afectar la operación de los Sistemas Locales Anticorrupción, así como determinar las medidas que puedan minimizarlos.



El presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Carlos Chaurand Arzate, dijo que el mérito del SNA serán las acciones y decisiones que se tomen y en las que no se tolere ningún acto de corrupción.



En representación del Consejo de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza, dijo que el combate a la corrupción no sólo depende del diseño de leyes y políticas públicas adecuadas, sino también de la aplicación efectiva de los poderes públicos en los diferentes niveles de gobierno.