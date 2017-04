Catean casa de hermano de Duarte

CHIHUAHUA(Agencias)

Autoridades de Chihuahua catearon este lunes la casa de un hermano del ex gobernador César Duarte Jáquez, en la ciudad de Parral.



“Esto fue porque existía una información de que hubo bienes que sacaron el día anterior y los pudieron haber llevado a la casa del hermano”, informó el fiscal general del Estado (FGE), César Augusto Peniche.



El funcionario comentó que no hubo resultados relevantes en el cateo por parte de elementos de la Policía Estatal Única.



El domicilio está ubicado en el fraccionamiento Lomas del Parque y pertenece a Alejandro Duarte Jáquez.



El sábado, 30 agentes revisaron tres propiedades del ex Gobernador priista, una casa y una oficina en Parral, así como su rancho llamado El Saucito, en el Municipio de Balleza, luego de obtener una orden judicial, donde policías aseguraron documentación y diversos objetos.



La casa de Duarte en Parral se ubica en la calle Primera cruce con 20 de Noviembre, en la colonia Altavista, mientras que la oficina en las calles Tecolotes y San Patricio s/n, en la colonia Esmeralda.



El Gobierno del Estado de Chihuahua solicitó la localización y detención de César Horacio Duarte Jáquez, a través de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), por lo que el ex Mandatario es buscado en más de 190 países.



Duarte tiene una orden de aprehensión vigente por presunto peculado.