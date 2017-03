Modelo educativo, agotado: Expertos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Expertos y funcionarios en el tema educativo afirmaron que el actual modelo en el País está agotado, por lo que urgieron a que en la implementación del próximo modelo —que será presentado la próxima semana por la Secretaría de Educación Pública (SEP)— se puedan incorporar elementos necesarios que permitan explotar el talento y el aprendizaje de los estudiantes mexicanos ante un panorama de avance tecnológico.En la inauguración de la 15 edición del Congreso DOCE “Estrategias Docentes y Directivas”, organizado por Suma por la Educación y por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Lorenzo Gómez Morín, ex subsecretario de Educación Básica e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), aseguró que el actual modelo educativo en todo el País no está diseñado para brindar educación de calidad.“El actual modelo educativo que tenemos ahora está agotado. Es uno que surge a principios del siglo XX, con la idea de construir una identidad nacional. Nuestro modelo educativo no está diseñado para la calidad, ni para explotar los aprendizaje individual de los niños y se enfrenta con que el conocimiento, como bien lo ha dicho la SEP, no está solamente en la escuela”, dijo el experto.Laura Ortega, de la Dirección General de Desarrollo Curricular de la Subsecretaría de Educación Básica, manifestó que es urgente asumir que estamos en el siglo XXI, por lo que necesita actualizarse la forma de transmitir conocimientos, puesto que los niños están aprendiendo una nueva forma, en comparación a como lo hizo la mayoría de la población en el país, e incluso “ya hay maestros “millenials”, quienes están muy vinculados con las tecnologías y las redes sociales”.Opinión de alumnos y padres. Ana Razo Pérez, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Economías (CIDE, afirmó que dentro de las recopilación de opiniones hechas a maestros, estudiantes, y padres de familia en la elaboración del nuevo modelo educativo, éstos coincidieron en señalar que se necesita una nueva forma que promueva el interés por el estudio, además de que señalaron que es necesario contar con un perfil del egreso, formación docente, así como tener una adecuada infraestructura y materiales educativos.Momento antes, la organización Suma por la Educación entregó el Premio Ciudadano José Vasconcelos al investigador Carlos Ornelas Navarro y al profesor David Betán López, quienes fueron reconocidos por sus aportaciones en la mejora de la educación en México.