Califican de irresponsable declaración de EPN sobre gasolinazo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Las fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados externaron que la postura de la Presidencia de la República con respecto al gasolinazo es una clara muestra de insensibilidad e irresponsable.



El coordinador de los diputados del PRD, Francisco Martínez Neri, calificó de absurdo lo dicho por el titular del Ejecutivo federal, al negarse a aceptar la evidente relación que existe entre el alza en el precio de los combustibles y la reforma energética, derivado de la aprobación en la Ley de Ingresos para 2017, que el PRI y el Verde impulsaron.



“Me parece que la comprensión no puede entenderse en un pueblo endeudado, por la política gubernamental; en un pueblo donde la inversión de Pemex es inexistente y fue descuidada, de tal manera que ni siquiera se intentaron trabajos importantes como la creación de refinerías”, comentó.



La diputada Candelaria Ochoa (MC) sostuvo que el Ejecutivo federal se “equivoca cuando dice que no hay forma de revertir el gasolinazo”, ya que sí es posible reducir el IEPS a las gasolinas, debido a que es un impuesto meramente recaudatorio y no redistributivo en estados y municipios.



“Puede haber una reversa al IEPS, sí se puede disminuir, tan se puede que en 2016 hubo un excedente de aproximadamente 70 mil millones de pesos y no se sabe qué pasó con ese recurso. El Congreso puede hacerlo y obligar al presidente de la República a bajar el IEPS”, asentó la legisladora en conferencia.



La diputada Arlette Muñoz (PAN) expresó que el gobierno federal no está dimensionando de manera adecuada el efecto generalizado en todo el país por el incremento de la gasolina, por lo que sería importante que el presidente Peña Nieto precise cuál será la estrategia para contener los posibles incrementos en bienes y servicios.



“El Grupo Parlamentario de Acción Nacional respalda plenamente y empujará desde todos los frentes la iniciativa de reforma para disminuir en 50 por ciento las cuotas del IEPS aplicable a las gasolinas, con el objetivo de frenar la escalada de incrementos desmedidos que sin duda pegará en el bolsillo de los mexicanos”, aseveró.



El coordinador de los diputados del PVEM, Jesús Sesma, consideró necesario mantener la unidad, la serenidad y la firmeza para enfrentar los escenarios complejos que se esperan en el futuro inmediato, por lo que llamó a los mexicanos a manifestar su solidaridad en torno a las políticas gubernamentales.



Reconoció que “son acciones dolorosas e impopulares”, pero necesarias, “porque efectivamente las consecuencias pudieran haber sido más graves, como lo anunció el jefe del Ejecutivo en su mensaje de inicio de año”, indicó en un comunicado.