Llaman a usar amparos para manifestarse contra gasolinazo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Las manifestaciones y las movilizaciones contra el gasolinazo deberán realizarse de manera pacífica para evitar caer en provocaciones y que las autoridades salgan a reprimir a los ciudadanos.



Así lo indicaron integrantes de la Asociación Profesional Interdisciplinaria de México (APIMAC) quienes acudieron al edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a ratificar los amparos que hasta ahora han presentado contra el alza del precio de la gasolina.



Durante un mitin realizado afuera de la Corte en el que reunieron más firmas para promover otros amparos colectivos contra esta medida, el defensor de derechos humanos Alfredo Rojas Díaz Durán, llamó a la ciudadanía a manifestarse constitucionalmente a través de los recursos que está tramitando la APIMAC.



“Las manifestaciones y las movilizaciones son pacíficas, no deben de quemar ninguna gasolinera, no deben de tomarlas porque es el pretexto para que las autoridades repriman a la gente. Nos vamos a movilizar pacíficamente y vamos a utilizar los instrumentos constitucionales”, dijo.



Adelantó que buscarán realizar mesas de diálogo con organizaciones de la sociedad civil y especialistas a las que estarán invitados los legisladores como observadores, no como organizadores, para buscar una solución a la situación económica por la que atraviesa el país.



“No queremos que los legisladores nos encabecen cuando ellos no evitaron el gasolinazo, sino que provocaron esta desastrosa situación”, apuntó.



El abogado Román Díaz Vázquez recordó que desde el 29 de diciembre pasado fueron interpuestas las demandas contra el gasolinazo y la desaparición de los topes para el alza en los precios de la gasolina en la Ley de Hidrocarburos.



“Con esto estamos vinculando y demandándole a más de dos mil autoridades del Estado mexicano que se suspenda este gasolinazo”, señaló.



“Con éste gasolinazo se violan diversas disposiciones constitucionales como la que establece que debe existir un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico y social del pueblo mexicano.



Por ello, indicó que esperan que los ministros de la Corte se “pongan a la altura de las circunstancias”, ante la grave situación del país.



EL UNIVERSAL informó que este lunes los integrantes de la APIMAC acudieron a la Corte a presentar diversas impugnaciones contra el gasolinazo, mismas que hoy acudieron a ratificar para continuar con el trámite correspondiente.