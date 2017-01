Videgaray, el secretario que nunca se fue, dicen medios

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

“El País”, “The New York Times ”, “The Huffington Post” y otros medios internacionales destacaron este miércoles el regreso al gabinete presidencial de Luis Videgaray Caso, quien hoy fue nombrado nuevo canciller de México por el presidente Enrique Peña Nieto El “ New York Times ” señaló que, con este nombramiento, Peña “revivió la carrera de un caído ex secretario de hacienda, sólo cuatro meses después de ser remplazado tras la controversial visita” del presidente electo de EU.El diario neoyorquino recordó que el mandatario mexicano recibió una ola de críticas por lo que muchos consideraron una invitación mal dirigida, dado el discurso antimexicano del magnate.Peña dijo este miércoles durante un mensaje a los medios que instruyó a Videgaray, quien es señalado como artífice de la visita del republicano en agosto, la tarea de acelerar los contactos y el diálogo con la nueva administración de Trump.“El País” destacó que “Videgaray, el secretario que estuvo 120 días fuera del gabinete de Enrique Peña Nieto , pero que nunca se fue, vivirá el encargo más complejo de su trayectoria política: ser el interlocutor con la presidencia del magnate, que aún no ha jurado el cargo y ya ha demostrado ser un enemigo de México con sus amenazas a la industria automotriz para evitar expandir sus operaciones en el país”.El diario español recordó cómo la saliente canciller Claudia Ruiz Massieu y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong , se opusieron firmemente a que el candidato republicano, que insultó a los mexicanos desde el primer día de su campaña, pisara el territorio nacional.Videgaray, señala “El País”, fue visto como un “visionario” tras la derrota de la demócrata Hillary Clinton en las elecciones de EU, y su postura sobre la necesidad de que México establezca puentes con Trump, “se han visto reflejadas en la realidad”.El “Washington Post” destacó que Peña Nieto pidió a Videgaray que se concentre en establecer contactos y diálogo con la administración de Trump, una vez que este asuma el cargo el próximo 20 de enero.Por su parte, “The Huffington Post” recordó cómo, "fiel a su estilo, Trump se adjudicó la salida de Videgaray, pero después lamentó la decisión, pues consideró que con el mexicano podrían lograrse 'acuerdos maravillosos juntos'".El portal de noticias de Univisión destacó que “la movida del mandatario mexicano busca tender puentes con el nuevo gobierno de Trump en el marco de un escenario hostil en el plano económico y migratorio”.El portal que tiene una fuerte influencia en la comunidad hispana en EU señaló que “de la relación que se forje entre México y EU una vez que Trump asuma el cargo, dependerá la solidez del peso mexicano, las inversiones, la inflación, las grandes licitaciones petroleras, la venta de crudo y el costo de las gasolinas, que en este 2017 subió hasta un 20%”.“El hecho de que Trump quiere eliminar el TLCAN complica el escenario de una profundización de relaciones económicas bilaterales y la designación de Videgaray en la cancillería podría ayudar a cambiar esa posición del magante”, apuntó Univisión.Mientras tanto, destacaron estos medios, el peso mexicano sigue en caída libre frente al dolar, impulsado por el anuncio de la compañía automotriz Ford -tras las amenazas del magnate de imponer “enormes impuestos” a las empresas que inviertan en el extranjero y no en EU-, de retirar su inversión de mil 600 millones de dólares para una nueva planta en San Luis Potosí.