FCH llama "hipócrita" a Anaya por incumplir con devolución de dinero

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Otra gran hipocresía de @RicardoAnayaC . Prometió devolver el 100% del dinero público recibido por el PAN. No lo ha hecho ni lo hará. También dijo que no gastaría en publicidad para dárselo a los damnificados. Aquí oootra prueba de que sigue gastando en publicidad en su beneficio https://t.co/knvx1Oj8Ul — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 3 de diciembre de 2017

El ex presidente Felipe Calderón Hinojosa criticó al líder nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, por incumplir con la devolución del dinero público recibido por el partido.En un mensaje en su cuenta de Twitter, Calderón Hinojosa escribió: "Otra gran hipocresía de @RicardoAnayaC" al referirse a los recursos que prometió devolver y que "no lo ha hecho ni lo hará".Acusó que Anaya Cortés también prometió que no gastaría en publicidad para dárselo a los damnificados de los sismos, pero que tampoco cumplió."Aquí oootra prueba de que sigue gastando en publicidad en su beneficio", señaló el ex presidente en su red social.