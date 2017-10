Busca Frente Amplio blindar proceso de elección

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los dirigentes que conforman el Frente Ciudadano por México (PAN, PRD y MC) respondieron a Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle y al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, que el mecanismo para la elección de candidaturas no será tradicional y buscarán blindar los procesos para evitar la injerencia del gobierno federal.



En conferencia de prensa para dar a conocer la siguiente etapa del Frente, los presidentes del PAN, Ricardo Anaya; del PRD, Alejandra Barrales y de MC, Dante Delgado, coincidieron en que el mecanismo de selección de candidaturas será totalmente democrático, pero que garantice que no haya participación del gobierno federal o algún otro ente ajeno al frente.



Alejandra Barrales sostuvo que llegada la etapa electoral se tendrá un método que garantice que no habrá la participación abierta del gobierno federal, "que es quien ha estado insistiendo en golpear al frente".



"Tenemos que blindar el mecanismo de cualquier proceso de entes ajenos al frente. Será un método democrático que garantice que se ponga por delante, no solo la candidatura a la presidencia sino en todas, que se coloque a los mejores perfiles", expuso.



Al respecto, el líder del PAN, Ricardo Anaya, coincidió en que se buscarán mecanismos auténticos democráticos "blindados de la intervencion del gobierno".



Sobre una posible salida de Margarita Zavala del PAN, el líder partidista subrayó que "la considero una panista a la que respetamos y por su puesto queremos en Acción Nacional y no tengo otra información".



A su vez, el coordinador de MC, Dante Delgado, dijo que el mecanismo debe ser totalmente democrático "y no vamos a poner riesgo del proyecto con la intervención del gobierno".



El domingo, Zavala, Moreno Valle y Silvano Aureoles enviaron una carta al frente exigiendo un proceso de elección abierta para designar al candidato presidencial



El Frente no ha recibido la propuesta de Nueva Alianza para integrarse a los tres partidos de cara a la elección presidencial, sin embargo, se dijeron abiertos a analizar las peticiones del líder Luis Castro Obregón.