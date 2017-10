Indagan cuentas a mandos de Pemex

(GH)

Altos funcionarios y ex funcionarios de Pemex se encuentran bajo la lupa de la PGR, según información de Reforma Además del ex director de la petrolera, Emilio Lozoya, la Procuraduría indaga las cuentas bancarias de otros 18 mandos y ex servidores públicos que podrían estar implicados en delitos de enriquecimiento ilícito por sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht.Los directivos son de las áreas de Planeación, Proyectos, Obras Públicas, Gerencia Jurídico de Contratos, Gas y Petroquímica Básica y de Transformación Industrial de Pemex.La dependencia elabora un informe sobre los estados financieros de los servidores públicos que firmaron los contratos de las empresas brasileñas.Entre los mandos involucrados se encuentran Arturo Arregui García, subdirector de Planeación; Fernando Amor Castillo, ex subdirector de Gas Licuado y Petroquímicos Básicos; Víctor Domínguez Cuéllar, exsubdirector de Ductos, y Armando Ricardo Arenas Briones, exdirector de Pemex Gas y Petroquímica Básica (GyPB).Los cuatro anteriores firmaron el contrato para suministrar 66 mil barriles diarios de etano a la planta de Etileno XXI, de Braskem (filial de Odebrecht) en asociación con la mexicana IDESA.También se indagan los movimientos financieros de José Samuel Sánchez Reyes, gerente jurídico de Contratos de Pemex y de Sylvia Uribe Arredondo Cepeda, abogada de la misma Gerencia.De la misma manera, Mario Alberto García Duarte, excoordinador de Proyectos de Pemex; Carlos Vinicio Morales Azpiroz, exgerente de Proyectos de Ampliación de Capacidad de Pemex y Gustavo Escobar Carré, exsubdirector de Procura y Abastecimiento para Exploración y Producción.