Niegan suspensión a cualquier orden de arresto contra Eva Cadena

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Autoridades de la Fiscalía General de Veracruz no han emitido ninguna orden de aprehensión contra Eva Cadena Sandoval, ex candidata a la presidencia municipal de Las Choapas por Morena.



Por ello, el juez Noveno de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México negó la suspensión definitiva contra cualquier orden que pudiera ser emitida por algún juez de la entidad para que Eva Cadena sea aprehendida.



EL UNIVERSAL informó que en el juicio de amparo 701/2017, Cadena Sandoval indicó que se emitió una orden de aprehensión con fecha 13 de agosto de 2017 pero que no especificó cuál de los jueces competentes en Veracruz la dictó.



De acuerdo con el expediente, derivado de los informes remitidos por los jueces no existe aún ninguna orden de aprehensión contra la ex diputada de Veracruz.



Debido a que aún no concluye el juicio de amparo, la ex abanderada morenista tiene hasta el 18 de septiembre próximo para comprobar la existencia de la orden de aprehensión contra la que pidió protección.



De lo contrario, el juez Noveno de Distrito negará el amparo por inexistencia del acto reclamado.



Tanto la Procuraduría General de la República como la Fiscalía General de Veracruz iniciaron carpetas de investigación contra Sandoval Cadena.



Esto, luego de que EL UNIVERSAL dio a conocer unos videos en donde se le aprecia recibiendo medio millón de pesos en efectivo para supuestamente financiar su campaña y la de Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional de Morena.



Hasta ahora, el Congreso de Veracruz resolvió desaforarla mientras que el partido la vetó permanentemente.



La investigación de la Fiscalía de Veracruz será acumulada a la iniciada por la Fiscalía Especializada en Atención de los Delitos Electorales (Fepade) de la PGR pues con ello las autoridades buscan evitar que la ex candidata alegue en su defensa que no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito.



Sin embargo, el trámite de acumulación no ha concluido porque la Fiscalía de Veracruz no ha remitido la declaración de incompetencia a la PGR para que ésta ejerza acción penal.



Razón por la que ninguna de las investigaciones ha podido ser determinada mediante el ejercicio de acción penal contra Eva Felicitas Cadena Sandoval.



Entre las pruebas que utilizará la Fepade para proceder contra la ex diputada local, el ministerio público federal solicitó al C-4 de Veracruz videos de testimonios de los trabajadores de los hoteles en los que supuestamente se le grabó recibiendo el dinero para las campañas.



Esto, debido a que los videos difundidos por esta publicación fueron calificados como pruebas ilícitas.