Advierte Peña riesgo de volver al pasado

CIUDAD DE MÉXICO()

Rumbo a la sucesión presidencial, Enrique Peña Nieto advirtió ayer sobre el riesgo de volver al pasado.



En el marco del Quinto Informe de Gobierno, el mandatario federal aseguró que "la disyuntiva es muy clara: Seguir construyendo para hacer de México una de las potencias mundiales del siglo 21 o ceder a un modelo del pasado que ya ha fracasado".



Luego de resumir sus logros, apuntó que los ciudadanos exigen continuar en la ruta de la renovación y el cambio, por lo que su Gobierno seguirá trabajando para ofrecer mejores resultados.



"No hay que olvidar que la política es la única vía para concretar cambios positivos y duraderos en la vida de las sociedades, por ello, la política debe reivindicarse como un instrumento de transformación al servicio de la sociedad".



AUGURA DESAPARICIÓN DE POBREZA EXTREMA



El Presidente aseguró que la pobreza extrema en el País desaparecerá antes del año 2027.



Al presentar su balance sobre las acciones y programas en materia de política social, destacó que dos millones de personas dejaron de vivir en esas condiciones de marginación entre 2014 y 2016.



Peña Nieto retomó algunos datos de la reciente medición del Coneval para sostener que las principales carencias de los mexicanos se encuentran en un mínimo histórico gracias a los avances registrados entre la población más vulnerable.



Al hablar sobre la educación, recordó que fue la primera reforma impulsada en su administración y señaló que con ella el Estado logró recuperar la rectoría del sector.



RECONOCE REPUNTE DE VIOLENCIA



La inseguridad sigue siendo una amenaza para la sociedad, reconoció el Ejecutivo federal, y los avances en la reducción de homicidios logrados en su administración se revirtieron en el último año.



Expuso que en los primeros cuatro años de su administración los homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes disminuyeron de 22.2 a 17.2.



"Sin embargo, ese resultado se ha revertido. Los tres órdenes de Gobierno estamos llamados a redoblar esfuerzos", admitió.



El tema de la seguridad fue a uno de los dedicó más tiempo en su discurso de hora y media: Defendió y justificó las acciones realizadas por su Gobierno.



"Hoy, una parte significativa de los homicidios no está relacionada con el crimen organizado, sino con delitos del fuero común, aquellos que son responsabilidad de los estados y municipios", soltó frente a los gobernadores de todo el País.



El Presidente insistió en su llamado al Congreso a aprobar las leyes en materia de Mando Único policiaco y de seguridad interior que están frenadas por falta de consensos.



CORRUPCIÓN



Peña Nieto dedicó apenas cuatro frases de su discurso al tema de la corrupción: Se refirió a la creación del Sistema Nacional en la materia, al respaldo de su Gobierno para ponerlo en marcha, a las obligaciones de los servidores públicos y a los ex funcionarios que hoy son juzgados por la ley.



DIGNIDAD



El mandatario advirtió que en la construcción de una nueva relación con el Gobierno de EU, México no aceptará nada que vaya contra la dignidad de la Nación.



Tras recordar la reforma que permitirá la revalidación de estudios de los dreamers, Peña Nieto dijo que su Gobierno seguirá rechazando cualquier acción o expresión de discriminación en su contra.