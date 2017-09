Son cinco los mexicanos que murieron por "Harvey"

CIUDAD DE MÉXICO()

Cinco mexicanos están entre las víctimas mortales que dejó a su paso "Harvey", el huracán convertido ya en depresión tropical, en Houston, Texas, confirmaron ayer las autoridades.



Se trata de Yahir y Benjamín Vizueth Rubio, de 25 y 31 años, originarios del estado de Hidalgo, así como Gustavo Rodríguez Hernández, de 40, y Jorge Raúl Pérez, de 33 de edad.



Ellos cuatro murieron electrocutados al realizar labores de rescate en una lancha; el quinto fallecido fue identificado como Benito Juárez Cavazos, de Montemorelos, Nuevo León, quien fue arrastrado por la corriente.



BUENOS SAMARITANOS



El lunes pasado, los hermanos José, Benjamín y Yahir Vizueth Rubio, originarios de la comunidad de San Rafael, en el Municipio serrano de Chapulhuacan, Hidalgo, y radicados en Houston, junto con dos vecinos, identificados como Jorge Pérez y Gustavo Rodríguez, tomaron el bote de este último y salieron a rescatar a personas atrapadas en sus hogares.



Auxiliaron a una familia que fue llevada a casa de la suegra de Benjamín, y pese al ruego de sus familiares para no salir, regresaron ya que, insistieron, "no se iban a rajar", porque la gente necesitaba ayuda en la zonas de Wallisville y Normandía.



La fuerte corriente habría provocado que el bote en el que viajaban, acompañados por dos periodistas, se estrellara contra un poste de energía eléctrica y todos cayeran al agua, electrocutándose.



Preocupada, la familia difundió en redes sociales fotos de ellos y solicitó apoyo para localizarlos. Así supieron que José estaba a salvo en el hospital, pero sus hermanos no corrieron la misma suerte.