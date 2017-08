VIDEO: Peritaje externo descarta suicidio de Lesvy

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

A tres meses del fallecimiento de la joven Lesvy Berlín Rivera Osorio, el Observatorio Ciudadano del Feminicidio presentó un video que expone que Lesvy, por su estatura y complexión, no se pudo haber ahorcado con el cable de la caseta telefónica como autoridades habían informado en un principio.



De la misma manera, se demostró que la forma en que su cuerpo fue encontrado, no corresponde a una maniobra de ese tipo.



“La muerte de Lesvy no fue suicidio”, recriminaron el Observatorio y la mamá de la joven, quien lamentó que las autoridades se basaron en especulaciones para dar un dictamen sobre la muerte de su hija, y que ha pesar de las evidencias que demuestran un feminicidio, insisten en guardar silencio.



María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano, la abogada Anayeli Pérez Garrido y Victor Chávez Cornejo, experto en criminalística, ofrecieron hoy una conferencia de prensa para desmentir la resolución ofrecida por la PGJ-CDMX) en el caso del fallecimiento de la joven Lesvy Berlín, en Ciudad Universitaria (CU).



Durante la conferencia, se mostró un video que recrea los hechos, y en el que se muestran diversas pruebas para manifestar que no se puede tratar de un suicidio.







En ninguna de las pruebas los expertos lograron replicar la forma en la que fue hallado el cuerpo de Lesvy, pues, dijeron, no corresponde a una maniobra de suicidio.



Víctor Chávez concluyó que no fue posible que la estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se quitara la vida.

En tanto, la mamá de Lesvy, Araceli Osorio, acusó que la PGJ-CDMX retrasó de manera innecesaria la entrega de los videos de los hechos de la muerte de su hija.



Araceli criticó el papel de las autoridades de la UNAM y las capitalinas por permitir “con su silencio” que surgieran versiones sobre los hechos ocurridos en mayo pasado.



Aunque la Procuraduría capitalina concluyó que Lesvy Berlín Osorio se suicidó, la investigación del caso continúa, y los videos de las cámaras de seguridad de Ciudad Universitaria arrojaron nuevas pistas para hacer justicia a la joven de 22 años.