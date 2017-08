Peña Nieto actúa como empleado maltratado por Trump: Maduro

CARACAS(GH)

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha declarado que Enrique Peña da pena, esto, luego de la conversación que tuvo el mandatario mexicano con Donald Trump y que se filtró a la prensa.



“Da vergüenza Peña Nieto, escúchame desde Venezuela, da vergüenza que te dejes tratar así, como un empleado maltratado, porque yo veo a Peña Nieto como un empleado maltratado, abusado por su jefe, Donald Trump”, dijo Maduro.



El mandatario venezolano dijo que si el fuera el presidente de la república mexicana no permitiría construcción de muros y que organizaría a la gente y lo tumbaría.



“Si yo fuera presidente de México, me fuera con el pueblo mexicano y una mandarria (porra) y tumbara todos los muros que me separan con Estados Unidos y no permitiría la construcción de ese muro, pero de frente, con valentía”, declaró.



Revelan diálogo entre Trump y Peña Nieto sobre el muro



La transcripción de una conversación telefónica entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo mexicano Enrique Peña Nieto revela que Trump le pidió al líder mexicano dejar de decir que México no pagará por un muro fronterizo, y ambos mandatarios acuerdan en dejar de hablar del tema en público.



También salió a la luz pública la transcripción de la conversación entre Trump y el primer ministro de Australia Malcolm Turnbull, en que los mandatarios discuten agriamente sobre un acuerdo en que Estados Unidos se había comprometido a aceptar el ingreso de refugiados que deseaban ir a Australia.



Las conversaciones tuvieron lugar en enero, y fueron publicadas el viernes por el Washington Post.



En la conversación con Peña Nieto, Trump pide al presidente de México que deje de decir que su país no pagará por el muro, y ambos concuerdan en dejar de hablar del tema en público.



"Aunque usted no lo crea, este es el tema menos importante del que estamos hablando, aunque políticamente pueda ser el tema más importante”, dice Trump. “Pero en cuanto a dólares o pesos, es el tema menos importante”.



Reconoce que ambos están “un poquito en un dilema político” ya que ambos han prometido que no pagarán por el muro.



"Si usted sigue diciendo que México no va a pagar por el muro, entonces no me quiero ya reunir con ustedes porque yo no puedo vivir con eso”, dice Trump.



Peña Nieto le responde: "Dejemos de hablar del muro... Pero mi posición ha sido y siempre será que México no puede pagar por ese muro”.

Además Trump le dice a Peña Nieto él ganó en Nueva Hampshire debido a que es “una guarida infestada de drogas”.



Aunque Trump ganó el estado de Nueva Hampshire en las primarias, los votantes eligieron a Hillary Clinton en la elección general.



El gobernador republicano, Chris Sununu, indicó que Trump estaba equivocado y que el estado está progresando con la prevención, tratamiento y recuperación del abuso de drogas para enfrentar su crisis de opiáceos.



En la conversación con el primer ministro de Australia, Trump se queja de tener que cumplir un acuerdo que fue firmado por el gobierno anterior, de Barack Obama. El acuerdo estipula que Estados Unidos debe aceptar refugiados que intentaron llegar a Australia.



Trump se queja de que el tema surge en momentos en que él está tratando de restringir la entrada al país de personas provenientes de países de mayoría musulmana.



“Es que eso me hace ver mal”, dice Trump. “Yo ando aquí pidiendo una prohibición, para que no se deje entrar a nadie, y tengo que aceptar a 2.000 personas. Son 2.000 personas que Australia no quiere, y no es que yo le esté echando la culpa a usted, pero Estados Unidos se está convirtiendo en el depósito de indeseables para todo el mundo”.



Turnbull le responde que “este fue un acuerdo importante, y yo creo que los acuerdos deben ser respetados”.



Responde Trump: "Esto será mi ruina política. Soy la persona más importante del mundo, alguien que no quiere dejar entrar a gente al país, y ahora tengo que aceptar la entrada de 2.000 personas, y ya sé que yo puedo vetarlos, pero esto me pone una posición incómoda”.



Turnbull le presiona a Trump, recordándole su pasado como hombre de negocios que ha pactado mucho.



"Tanto en negocios como política no hay nada más importante que un trato es un trato”, dice Turnbull.



Pero Trump le responde: "Usted ha hecho acuerdos estúpidos en sus negocios en el pasado, y con todo respeto, le garantizo que usted también canceló más de un pacto estúpido. Este es un pacto estúpido. Esto me hará ver mal, será mi ruina política”.