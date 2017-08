No faltaremos el respeto a Trump, pero lo haremos entrar en razón:AMLO

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En su visita a Ecuador, el líder de Morena Andrés Manuel López Obrador sostuvo que ante la embestida del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se le va a faltar al respeto, pero sí a hacerle entrar en razón de que debe haber cooperación para el desarrollo y nada se resuelve con muros.



Tras un encuentro con el presidente de Ecuador, Lenín Moreno Garcés, el tabasqueño respondió a la prensa internacional sobre la llamada telefónica entre los presidente de México Enrique Peña Nieto y Donald Trump.



“No vamos a faltarle el respeto a Trump, pero lo vamos a hacer entrar en razón, el que no se resuelve nada con muros, que no se va a resolver nada militarizando las fronteras, tiene que procurarse la cooperación para el desarrollo.



“Tiene que haber una política distinta para que haya crecimiento económico en todos los países de América Latina, que haya empleo, que haya bienestar y así se va a resolver el problema migratorio y todos los problemas sociales, no con el uso de la fuerza”, expresó.



Aunque omitió opinar sobre la postura del gobierno mexicano en torno a la relación con Estados Unidos, López Obrador dijo que Morena continuará su estrategia para defender a los mexicanos que se van a territorio estadounidense y se reunirá con un grupo el próximo 29 de agosto.



“Estamos defendiendo a todos los migrantes del mundo, porque es un derecho humano el vivir libres de miseria, el buscarse la vida de manera honrada, eso es lo que hacen todos los migrantes, van a buscarse la vida, a trabajar de manera honrada, no son delincuentes y se les debe de respetar”, expresó.



Sobre la reunión con el mandatario de Ecuador, el líder partidista dijo que fue una espléndida la conversación sobre lo que significa Morena en México, lo que hace para enfrentar los grandes y graves problemas, “sobre todo el problema de la corrupción, que es lo que más daña a México y la única manera de enfrentar este mal es a través de un cambio verdadero, una transformación pacífica, sin violencia, por la vía electoral”.