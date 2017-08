Ordena Inai a PGR abrir cuentas de Javier Duarte

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) abrir la información relacionada con las cuentas bancarias, empresas, propiedades aseguradas, así como el número de denuncias, averiguaciones previas y cumplimentadas en contra del ex gobernador de Veracruz, el ex priísta Javier Duarte, y funcionarios relacionados con su caso.



No obstante, el Inai clasificó los datos relacionados con los particulares vinculados al proceso penal contra el ex mandatario estatal.



Lo anterior, al resolver un recurso de revisión en el cual los comisionados consideraron que la reserva de información no procede por tratarse de un tema de interés público, por lo cual la PGR lo debe entregar.



El comisionado ponente Óscar Guerra Ford recordó que en el caso de Javier Duarte se hizo un ejercicio del interés público, lo que les permitió concluir que aún cuando existen indagatorias en curso y no se ha determinado su responsabilidad, existe un interés público superior el dar a conocer los datos solicitados.



"Ello porque fungió como gobernador de Veracruz, se le imputa la comisión de delitos de delincuencia organizada, y operaciones con recursos de procedencia ilícita, abuso de autoridad e incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias, cometido probablemente en el periodo que se desempeñó en el cargo", dijo.



El comisionado Guerra expuso que no pasa desapercibido que se esté obstruyendo la entrega de datos sobre indagatorias en curso; sin embargo, dado que actualmente Duarte fue sujeto a proceso, se advierte que dar a conocer información o develar la existencia de investigaciones en las que incluso no haya sido del conocimiento de esta persona, no podría generar un daño.



Por su cuenta, la comisionada Patricia Kurczyn consideró procedente el proyecto, puesto que los elementos que dotan la prevalencia del derecho de acceso a la información solicitada son verificables.



"Sí existe idoneidad porque la difusión de los datos requeridos constituye el instrumento más idóneo, adecuado y eficaz para la rendición de cuentas del ex gobernador", expuso.



La comisionada Areli Cano expresó que el caso ha adquirido gran trascendencia social por la afectación que se ha provocado con el ilegal manejo de recursos públicos de Veracruz.



"Es necesario que se permita el escrutinio público sobre las actividades que en el caso se han llevado a cabo, como son los aseguramientos realizados, las indagatorias y las aprehensiones giradas", detalló.



Así el Inai determinó modificar la respuesta de PGR e instruirle a una nueva búsqueda de datos en el Sistema Institucional de Información Estadística de la dependencia.



Para lo cual deberá documentar dicha gestión interna y en su caso, de no obrar ahí, en los documentos fuente, dejándose visible únicamente dichas secciones y comunicando los resultados correspondientes a la parte interesada.



Ello se dio a conocer ayer por parte del instituto, toda vez que la procuraduría sólo entregó información relativa a boletines de prensa, el último con fecha del 10 de enero de 2017, mientras que la solicitud de información fue presentada el pasado 13 de marzo, por lo que podría haber información adicional que no fue presentada.