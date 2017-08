Insta Trump a EPN a dejar de decir que no pagará el muro

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Donald Trump presionó a Enrique Peña Nieto para que dejara de decir que México no pagaría por el muro fronterizo, según una transcripción de la primera llamada entre ambos mandatarios en enero de 2017 que reveló The Washington Post.



En lugar de decir "No lo pagaremos", "deberíamos decir, 'Lo solucionaremos'. Se solucionará en la fórmula de algún modo", recomendó el mandatario estadounidense a su homólogo mexicano.



"No puedes decir eso (que México no va a pagar el muro fronterizo) a la prensa. La prensa va a ir con eso y no puedo vivir con ello", dijo Trump a Peña Nieto.



Trump dijo a Peña Nieto que ya encontraría una fórmula para financiar el muro, pero lo amenazó: "Si vas a seguir diciendo que México no va a pagar el muro, entonces no quiero reunirme con ustedes porque no puedo aceptarlo", le espetó.



El muro es "la cosa menos importante de las que estamos hablando, pero políticamente puede ser la más importante", dijo Trump a Peña Nieto, según "The Washington Post".



La conversación telefónica entre Trump y Peña Nieto se produjo después de que el mexicano cancelara el viaje a Washington para la reunión que había acordado tener con el estadounidense el 31 de enero.



El motivo de la cancelación fue la insistencia de Trump en decir que México pagaría el muro y las formas empleadas por éste.