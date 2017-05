Coparmex busca nueva alza al salario mínimo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) buscará terminar con los salarios mínimos que sólo mantienen a la gente en la pobreza y por debajo de la línea de bienestar, y para ello presentará a fines de mes una propuesta de incremento salarial en pesos, con la idea de que se concrete en la segunda mitad de 2017.



El líder del sindicato patronal, Gustado de Hoyos, dijo que la idea es llegar al nivel de 92.71 pesos diarios, que es el nivel con el que los trabajadores que ganan un salario mínimo podrían dejar la pobreza y alcanzarían la línea mínima de bienestar, según el Coneval.



Los patrones plantearán al gobierno un nuevo aumento que no sería porcentual, sino que se definiría en pesos y tendría que otorgarse en el segundo semestre del año, de manera que en un plazo de menos de dos años se alcanzaría el monto mínimo que se necesita para vivir dignamente de acuerdo con el Coneval, comentó De Hoyos.



Por ello, dijo que entre el 25 y 28 de mayo se hará un planteamiento al gobierno, esperándose que la modificación al salario mínimo se dé mucho antes de que finalice el año.



“Propondremos el nivel [de aumento] de la línea de bienestar de 92.71 pesos”, coincidió el presidente de la Coparmex Ciudad de México, Jesús Padilla, durante el Wake Up México.



Explicó que las percepciones son un asunto de dignidad y respeto a la clase trabajadora, porque se depreciaron en los últimos 30 años en más de 70%.



Debemos impulsar el consumo interno, y necesitamos salario digno, añadió. Lo anterior cobra relevancia en momentos en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene animadversión por los mexicanos.



De Hoyos y Padilla estuvieron de acuerdo en que el incremento al salario mínimo que se dio a principios de año a 80.04 pesos no provocó inflación, como advirtieron algunas voces.



Expusieron que buscan consensos para que el avance sea substancial y el aumento lo den todas las empresas del País, ya que los negocios pequeños son los que otorgan salarios mínimos.



Este martes, el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, descartó que se requiera un aumento de emergencia y agregó que el sector empresarial aún no ha definido un posible incremento salarial.



Al respecto, los representantes de la Coparmex expusieron que el sector patronal está consciente de que se requiere llevar el salario mínimo general a niveles de bienestar.