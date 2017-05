Dudan que arresto de narco aporte resultados

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

De no emprender una verdadera lucha contra la delincuencia que incluya combate a la corrupción y bloqueo de recursos de las bandas criminales, detenciones como la de Dámaso López, líder del "Cártel de Sinaloa", no darán grandes resultados, afirmó el director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas.



Durante la presentación del "Reporte sobre Delitos de Alto Impacto, marzo 2017", dijo que “disminuirá la incidencia delictiva sí y sólo sí, cuando tú detienes a la cabeza de un grupo de la delincuencia organizada y capturas a más operadores y les quitas el dinero.



“Porque si la institución criminal se mantiene y tiene los recursos para pagar a otras personas, de poco sirve que detengas a uno y más si éstos pueden seguir delinquiendo y gobernando desde los penales del país”, indicó.



Explicó que no existen indicios que lleven a asegurar que las detenciones de líderes como Dámaso López e integrantes de la delincuencia organizada, sean la causa de los aumentos en la incidencia delictiva como fue observado por la ONG que concluyó que marzo pasado fue el mes más violento de la presente administración.



“No tenemos elementos que puedan decir que específicamente la detención de un capo afecta a algún tipo penal en la incidencia delictiva. Probablemente con el homicidio se puede hacer algún tipo de correlación; sin embargo, no todas las entidades que viven una crisis de violencia son estados en los que opera algún tipo de grupo criminal relevante”, afirmó.



“Indudablemente, cuando se ponen en juego los equilibrios de la delincuencia, existe la posibilidad de un brote de violencia”.



Explicó que otro de los factores que pueden influir en el aumento de la violencia en las entidades, es el combate al tráfico ilegal de armas a nivel federal y local, pues señaló que en los estados las autoridades sólo se limitan a las campañas de despistolización.



A esto se suma otro factor que es el de la corrupción y la omisión de las autoridades para recortar los recursos de la delincuencia.



“Si no combatimos por un lado la corrupción y por otro los recursos de los delincuentes, éstos van a seguir comprando armas, justicia, espacios; van a poder corromper a las policías, a los jueces, a los ministerios públicos sin ningún problema. Por eso es que hoy el dinero de los delincuentes se vuelve prioridad”, apuntó.



“Un gobernador corrupto, un procurador corrupto, un secretario de seguridad pública corrupto, no sólo afecta en términos de cuánto desfalcó al Estado... sino que abre la puerta para que los grupos criminales tomen el poder en lo local y si no, volteemos a ver el caso de Tomás Yarrington”.