Tardan cinco años en ser diagnosticados los autistas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Hasta cinco años tardan en ser diagnosticadas las personas que viven con condición del espectro autista debido a que los padres de familia no distinguen los patrones anormales de comportamiento de sus hijos, de aquellos que no lo son, advirtió la encargada de la Unidad de Salud Mental del Hospital Juárez de México, Herlinda Carrillo.



En el marco del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, la especialista explicó que este trastorno se caracteriza por la dificultad para expresar las emociones, problemas en el desarrollo del lenguaje, aislamiento, irritabilidad o sensibilidad extrema a determinados estímulos.



Es multifactorial e intervienen cuestiones genéticas, de alimentación y medio ambiente.



Afecta a 62 de cada 10 mil nacimientos y en la mayoría de los casos el trastorno es leve. Hizo hincapié en que las señales de alerta se detectan desde los primeros años de vida y recomendó no considerar como normal que un bebé no llore ni sea inquieto y que se mantenga despierto en la cuna durante horas sin manifestar ningún tipo de sensación o, en situaciones contrarias, no tolera la presencia de mucha gente, agrede sin motivo alguno o se autolesiona.



“Muchas veces, los padres justifican esa conducta: ‘Mi bebé es muy tranquilo. Así es su carácter explosivo o es tranquilo y de pronto explota’”, dijo.