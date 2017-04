Víctima de choque del BMW en Reforma iba a recibir anillo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Karla, una de las víctimas del accidente del BMW que se estrelló en Reforma la madrugada del viernes, estaba a punto de recibir un anillo de compromiso, afirmó Benito, pareja de la fallecida.



Según información de Noticieros Televisa, Karla, quien era licenciada en Administración de Empresas, vivía en la casa de su mamá con Benito... lo que nadie sabía es que los novios se habían casado por el civil ocho meses atrás.



"Tenía una sorpresa para ella, era entregarle el anillo de compromiso, aunque ya nos habíamos casado por lo civil, que fue un secreto para nuestras familias. Pero ahora ya queríamos formalizarlo ante la sociedad, ante nuestras familias, entonces, en abril era mi intención entregar el anilllo, afirmó el esposo de la víctima.



La madrugada del viernes, Karla viajaba en un automóvil BMW, cuyo conductor manejaba en estado de ebriedad y a exceso de velocidad.



En el cruce de Reforma y Lieja, Carlos Salomón, perdió en control y se estrelló contra un poste.

Karla y otras personas salieron disparadas del vehículo. Sus cadáveres quedaron en una acera. El conductor sobrevivió gracias a una bolsa de aire.



El jueves por la mañana, fue la última vez que Benito vio a Karla. Debido a un compromiso, la pareja de la fallecida durmió en casa de sus papás.



La mañana del viernes, la familia de Karla no sabía que había muerto ni que había salido.



"Yo me percato que no está, pensé que se fue al banco, le vuelvo a insistir en el teléfono, no responde, me vuelvo a inquietar y digo, esto ya no es normal, por un momento pensé que la habían secuestrado", declaró la mamá.



Gracias a cámaras de seguridad, familiares pudieron darse cuenta de que Karla abandonó su casa alrededor de las 00:10 horas.



Horas más tardes, los seres queridos se enteraron que Karla había muerto.



Benito el esposo de Karla reconoció tener "temor" de que no se haga justicia: "Que esto también sirva como, pues un mensaje que el alcohol y el volante no van de la mano", señaló el esposo de la víctima.



Actualente, el conductor del BMW que se estrelló en Reforma enfrenta cargos por la muerte de cuatro personas.