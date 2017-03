Exigen devolución de dinero de seguridad desviado por Duarte

XALAPA, Veracruz(SUN)

El gobierno federal exigió a Veracruz el reembolso de 800 millones de pesos para la seguridad pública así como la procuración y la administración de justicia que fueron desviados durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.



La secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Ana Cristina Ledezma López, informó que se comprobó que la administración duartista aplicó esos recursos.



La funcionaria estatal precisó que en las observaciones de la revisión a la Cuenta Pública que realizó la Auditoría Superior de la Federación se exige el reintegro de los recursos que se aprobaron para la Secretaría de Seguridad Pública, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado e incluso el Poder Judicial.



La ex diputada local reconoció que la Secretaría de Finanzas y Planeación y los entes ejecutores no se encuentran en condiciones de regresar los recursos que el Gobierno Federal transfirió a la administración estatal que encabezó Duarte de Ochoa.



“Nos ha pedido reintegros la Federación, pero en este caso, la Sefiplan no puede, ni los entes ejecutores devolver el recurso, que sí llegó a Finanzas, pero que no fue turnado a la Fiscalía, a la Secretaría de Seguridad Pública, al propio Poder Judicial”, subrayó.



De igual forma, comentó que se realiza la revisión al Fondo de Aportación de Seguridad Pública 2016, pues se detectó que los recursos que se aprobaron no se destinaron para las metas programáticas establecidas.



Refirió que la administración estatal anterior cumplió metas mínimas, pues explicó que existen casos donde se registran avances del 0.71 por ciento.



Aseguró que el Gobierno Federal no limitará los recursos para seguridad pública en el presente año porque se le otorgó un voto de confianza a la administración estatal actual.



“Gracias a las gestiones que hizo el licenciado José Luis (Lagunes) a Veracruz le dieron un voto de confianza, se van a manejar casi 500 millones de pesos, ya incluyendo lo que se defina para el Centro de Justicia para las Mujeres en Xalapa, pero lo que tenemos que hacer es estar muy pendientes de que los entes ejecutores, como el Poder Judicial, la Secretaría de Seguridad Pública, cumplan con las metas y no nos disminuya el monto para el próximo año”, remató.