Silvano, Mancera y Graco precandidatos: Ortega

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Tras el destape público de Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, para buscar la candidatura presidencial por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Ortega, ex presidente del Sol azteca, subrayó que, además, su partido tiene otros dos aspirantes: el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera , y el gobernador de Morelos, Graco Ramírez.Al preguntarle sobre el “destape” de Aureoles Conejo, el perredista de la corriente Nueva Izquierda aseveró: “El PRD tiene tres aspirantes más. Eso es tan conocido como la súplica de (Miguel) Barbosa (senador de la República) a Andrés Manuel López (Obrador). Una reafirmación de algo ya sabido”, expresó Ortega.Respondió que Mancera, Silvano y Graco son los tres aspirantes que tiene el Sol azteca rumbo a las elecciones presidenciales de 2018.“En el Partido de la Revolución Democrática todavía no hay candidato presidencial para 2018, hay varios aspirantes. Debemos definir el proceso”, expuso uno de los coordinadores de la corriente Nueva Izquierda, mejor conocida como Los Chuchos.Una carta fuerte para 2018. Al respecto, el presidente del consejo nacional del PRD, Ángel Ávila Romero, sostuvo que el gobernador de Michoacán es una carta fuerte del sol azteca para los comicios presidenciales de 2018.“El actual gobernador de Michoacán representa una carta muy importante para el PRD y para el movimiento democrático del país. Silvano Aureoles es un candidato propio de este instituto político, no es importando, ni prestado”, aseveró.En un comunicado, el perredista indicó que Silvano Aureoles viene a demostrar que en el PRD hay fuertes candidatos a la Presidencia de la República que pueden enarbolar el proyecto de izquierda que representa este instituto político.Como presidente del Consejo Nacional del sol azteca vio muy bien la decisión de Silvano Aureoles de buscar la candidatura de este instituto político para la presidencia de la República.