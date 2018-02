Concede Federación a Corral ir contra Duarte y entrega de 900 mdp

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Los gobiernos Federal y de Chihuahua lograron la noche de este sábado un acuerdo para poner fin al conflicto entre ambos niveles que incluye la determinación de la PGR de llevar a cabo las solicitudes de detención con fines de extradición del ex gobernador César Duarte, así como la entrega de 900 millones de pesos de recursos federales a la entidad.



Esta noche, en un mensaje, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, indicó que el acuerdo también incluye la disposición del gobierno de Chihuahua para permitir la reubicación del ex secretario priísta Alejandro Gutiérrez al Cefereso 9 de Ciudad Juárez.



Acompañado del mandatario Javier Corral, Navarrete Prida indicó que también existe el compromiso del gobierno estatal de no presentar una controversia constitucional contra el esquema de entrega de recursos federales a ese estado.