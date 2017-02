Conapred condena discriminación de órdenes ejecutivas de Trump

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) condenó las órdenes ejecutivas emitidas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por considerarlas discriminatorias.



Asimismo, hizo un llamado a todas las instituciones del Estado mexicano para estar alerta en todo momento, y tomar las medidas pertinentes para enfrentar las consecuencias de dichas órdenes, tanto para nuestros connacionales que residen en aquél país, como para todas las personas migrantes o que buscan protección internacional que transitan hacia la frontera norte de México.



Los integrantes de la Asamblea Consultiva del organismo dieron a conocer, a través de un comunicado, que son documentos que atentan contra los derechos de los migrantes de origen latino, en particular mexicano, así como de países de mayoría musulmana, que son etiquetadas como delincuentes y terroristas.



“La implementación de estas órdenes constituye un grave riesgo de separación de familias migrantes y pone en especial condición de vulnerabilidad a niñas y niños no acompañados, lo que vulnera sus derechos a la no discriminación, la protección especial de las familias y la niñez, y la prohibición de tratos crueles e inhumanos, entre otros”, subrayó.



De acuerdo con el Conapred, las instrucciones presidenciales firmadas el 25 y 27 de enero implican que la política migratoria, la protección internacional de personas que buscan ser reconocidas como refugiadas, la cooperación internacional para el desarrollo, entre otras políticas públicas, queden subsumidas bajo criterios de seguridad pública, fronteriza y nacional, con un tono crecientemente policíaco y discriminatorio.



A la Asamblea Consultiva le preocupa en especial que se cometan detenciones arbitrarias, privación de la libertad sin mandato judicial, actos de perfilamiento racial y ataque a principios universales del Derecho Internacional, actuación en contra del debido proceso.