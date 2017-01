Ven alzas mensuales a tarifas de la luz

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que este mes aumentan las tarifas eléctricas para la industria, servicios, comercios y usuarios de alto consumo, pero los incrementos se podrían prolongar hasta agosto.



Estimaciones del gobierno de Estados Unidos y de especialistas arrojan que en México los precios de la electricidad seguirán subiendo debido a que se espera una tendencia al alza en los costos del gas natural, uno de los principales insumos para generar energía eléctrica en el País.



De acuerdo con un análisis del Departamento de Energía de EU, los precios podrían seguir moviéndose hacia arriba en los próximos meses por un mayor flujo de exportaciones de gas natural por oleoducto a México.



La consecuencia será que el gobierno mantendrá las alzas mensuales en tarifas eléctricas por lo menos hasta agosto, dijo George Baker, especialista de la firma Mexico Energy Intelligence, con sede en Houston, Texas.



La CFE dio a conocer este lunes que las tarifas para el sector industrial aumentan en enero entre 3.7% y 4.5%, mientras que para el sector comercial suben en un rango que va de 2.6% a 3.5%.



Además, la tarifa de uso doméstico de alto consumo (tarifa DAC) se incrementa 2.6%, en tanto que para el sector doméstico de bajo consumo se queda sin cambios.



En lo que es el séptimo aumento mensual consecutivo, CFE dijo que los ajustes “están relacionados con los incrementos de los precios de los combustibles para generar energía eléctrica” registrados en diciembre en comparación con el mismo mes de 2015.



Baker dijo que a pesar de que la tarifa doméstica de bajo consumo no subió, “no significa que el resto de los aumentos no impacten en la economía de las mayorías, pues al aumentar gasolinas y electricidad, los sectores productivos tendrán que ajustar precios”.



“Al final subirán precios del transporte o de los productos de consumo generalizado, y éstos los tendrán que pagar quienes no tienen automóvil o son usuarios del servicio eléctrico de bajo consumo”, destacó.